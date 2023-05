Canada gaat waarschuwing plaatsen op elke afzonderlijke sigaret

De sigaretten zullen boodschappen bevatten als “vergif bij elk trekje”, “tabaksrook schaadt kinderen” en “sigaretten veroorzaken kanker”. Canada is het eerste land ter wereld dat die maatregel invoert.

Ook de gezondheidswaarschuwingen op de pakjes zullen blijven bestaan. “Door deze moedige maatregel zullen gezondheidswaarschuwingen vrijwel onvermijdelijk zijn en een krachtige herinnering vormen aan de gevolgen van roken”, zegt Carolyn Bennett, de Canadese minister van Gezondheid en Verslavingen.

De minister wijst erop dat sommige jongeren zijn beginnen te roken nadat ze één sigaret van iemand hadden ontvangen. Op die manier kwamen ze in eerste instantie dus niet in aanraking met de gezondheidswaarschuwingen die op de pakjes staan.

Canada was in 2000 ook al het eerste land ter wereld dat plaatjes en teksten op pakjes verplichtte om bewustzijn te creëren over de gevaren van roken. De regering wil het aantal rokers in het land tegen 2035 terugdringen tot 5 procent, wat neerkomt op ongeveer 2 miljoen mensen. Momenteel rookt nog 13 procent van de Canadese bevolking.