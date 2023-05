Europees Commissaris Frans Timmermans “begrijpt niet” dat premier De Croo natuurherstel loskoppelt van klimaatbeleid

“Wat ik niet begrijp aan de analyse van De Croo is dat hij denkt dat natuurherstel en klimaatbeleid twee verschillende dingen zijn”. Zo reageerde Europees vice-Commissievoorzitter Frans Timmermans in ‘Terzake’ op de koerswijziging van de Belgische premier over de Europese natuurherstelwet.

Premier Alexander De Croo botste vorige week met zijn groene en socialistische coalitiepartners toen hij liet verstaan voorstander te zijn van een pauze in de Europese besluitvorming rond de natuurherstelwet. De eerste minister zei te vrezen dat de kar overladen dreigt te worden indien er naast de doelstellingen omtrent de CO2-uitstoot ook een aanscherping van de normen over bijvoorbeeld natuurherstel zit aan te komen.

“Wat ik niet begrijp aan de analyse van De Croo is dat hij denkt dat natuurherstel en klimaatbeleid twee verschillende dingen zijn. Je kan geen klimaatbeleid voeren zonder natuurherstel”, betoogde Timmermans, binnen de Commissie één van de architecten van de ontwerpverordening. “Heel veel van ons klimaatbeleid is gebaseerd op oplossingen die vanuit natuur komen, maar dan moet natuur daar wel toe in staat zijn. Dood bos neemt geen CO2 op”.

Timmermans hoort in de verklaring van De Croo een echo van de Franse president Emmanuel Macron, maar de vicevoorzitter van de Commissie stipte wel aan dat Macron erbij had gezegd dat hij niet ijvert voor een pauze op wetgeving die reeds op tafel ligt, maar wel op toekomstige wetgeving. “Frankrijk is één van de grootste steuners van de natuurherstelwet”.

In een korte reactie vanuit Moldavië beklemtoonde De Croo dat hij wil luisteren naar de bezorgdheden van bedrijven en burgers. “Als we de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen gaan realiseren, dan zal dat niet afhangen van de grote woorden van mijnheer Timmermans in zijn Europese bubbel. Dan zal dat afhangen van onze ondernemingen en onze burgers, die begrijpen dat ze dat moeten doen, die weten dat dat een enorme inspanning zal zijn. Maar dan wil ik ook wel luisteren naar hun bezorgdheden”.