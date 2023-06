John Textor is de nieuwe voorzitter van RWDM: Amerikaan verwijt opzijgeschoven Thierry Dailly verduistering van clubfondsen

John Textor is de nieuwe voorzitter van RWDM. Dat heeft de 57-jarige Amerikaan bevestigd in een statement op de clubwebsite. Uit het bericht blijkt dat Thierry Dailly sinds februari enkel nog maar de onderhandelde rol van voorzitter van de raad van bestuur vervulde. Daar is woensdag een einde aan gekomen, en dat om drastische redenen.

Eerder op de dag raakte bekend dat Thierry Dailly de bons had gekregen bij RWDM, de club die hij in 2015 uit de assen van het failliete RWDM en FC Brussels deed herrijzen. Het vertrek van Dailly werd vanavond bevestigd op de clubwebsite. In een lang communiqué schetste meerderheidsaandeelhouder en kersvers voorzitter John Textor de situatie van de club sinds zijn komst anderhalf jaar geleden.

Textor opende zijn statement door zijn verbazing te uiten over hoe weinig de supporters weten over de manier waarop de club wordt geleid. De Amerikaan begon zijn verhaal op 24 december 2021, toen hij op uitnodiging van Dailly tachtig procent van de aandelen van de club verwierf. Volgens Textor was het toen al duidelijk afgesproken dat de Amerikaan vanaf dat moment de uiteindelijke beslissingen over belangrijke voetbalzaken zou nemen.

Tijdens zijn eerste zes maanden als eigenaar nam Textor naar eigen zeggen geen belangrijke beslissingen, omdat hij de club en haar ambities eerst volledig wilde begrijpen. De gemiste promotie in april 2022 deed de zaken echter veranderen. In de zomer van 2022 zou Dailly al verwijderd zijn geweest van voetbalbeslissingen. In dat verband zorgde hij onder andere voor een bijna verdubbeling van de salariskosten.

Degradatieopstelling

Textor hekelt het feit dat RWDM het afgelopen seizoen aanvatte met een onvolledige kern en op de openingsspeeldag tegen Excelsior Virton zelfs met een “degradatieopstelling” aantrad. De Amerikaan wijst er bovendien op dat RWDM herhaaldelijk bezwaar aantekende tegen de komst van Gustavo Barreto van zusterclub Botafogo, en dat toenmalig sportdirecteur Julien Gorius zich expliciet verzette tegen de komst van Crystal Palace-verdediger Jake O’Brien, die uiteindelijk uitgroeide tot een van de seizoensrevelaties bij RWDM.

© BELGA

Er worden geen doekjes om gewonden: Textor wijst er in zijn communiqué op dat de sportafdeling van RWDM onder de directe leiding van Dailly gefaald heeft op drie belangrijke punten. Naast het falen om RWDM te voorzien van een competitief team wijst hij onder andere ook op het feit dat er niet voldoende spelers van Belgische origine werden geleverd die zouden voldoen aan de wedstrijdeisen. Dat laatste is een antwoord op Julien Gorius, die volgens Textor na zijn ontslag angst bij de supporters zou hebben gezaaid door te vertellen dat de Belgische identiteit in gevaar is. Dat weerlegt de miljardair dan weer door te stellen dat Gorius voor aanvang van het seizoen negentien spelers voorstelde, waarvan slechts zes Belgen.

Twee keer voorzitter

Dailly wordt allerminst gespaard in het communiqué. Er wordt de oud-voorzitter het volgende verweten: verduistering van clubfondsen, misbruik van zakelijke bevoegdheid en verstoring van het bedrijfsbestuur, gewelddadig en intimiderend gedrag dat resulteerde in een toxische werkplek, en tot slot de uiting van acties en verklaringen die niet stroken met de waarden die RWDM als moderne voetbalclub in Brussel hoog in het vaandel draagt. Dit alles leidde tot een ontslag uit al zijn functies bij de club.

En zo kruipt Textor voor de tweede keer deze maand op een voorzitterstroon. Een paar weken geleden nam hij bij Olympique Lyon, een andere club uit het netwerk van Eagle Football Holdings, het roer over van Jean-Michel Aulas, die bijna 36 jaar voorzitter was van de zevenvoudige Franse landskampioen.

© BELGA

Afkeer van multiclubmodel

Textor drukt de RWDM-supporters in zijn communiqué op het hart dat de identiteit van de club intact zal blijven. “Ik ben zeer gehecht aan de RWDM als een Brusselse club met een sterke Belgische kern”, aldus de miljardair, die op de avond van de titelviering al verklaarde dat hij afkeer heeft van het multiclubmodel waarin de ene partij boven de andere staat.

Wat er met de twintig procent aandelen van Dailly te gebeuren staat, is vooralsnog een raadsel. Dailly was woensdag niet beschikbaar voor commentaar.