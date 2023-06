Club Brugge wil van Noorse middenvelder Hugo Vetlesen vierde zomeraanwinst maken

Club Brugge zet door in het dossier van Hugo Vetlesen (23). De Noorse middenvelder is een overstap genegen en binnen blauw-zwart heerst er vertrouwen dat het een deal kan vinden.

Vetlesen is een 1 meter 74 ‘grote’ centrale middenvelder die in zijn thuisland uitkomt voor Bodo/Glimt. Hij speelde al 117 wedstrijden voor de huidige leider in de Eliteserien, waarin hij goed was voor 31 goals en 35 assists.

Vetlesen staat bekend als technisch sterk, is rechtsvoetig maar heeft ook een stevige linker en is iemand die graag infiltreert. Kwaliteiten die hij ook al in Europa toonde en die hem in november vorig jaar een eerste cap voor Noorwegen opleverden. Club volgt hem al langer, ook in de winter kwam hij ter sprake. Hij heeft nog een contract tot 2025, maar heeft dus wel zin in een verhuis naar Brugge. Sowieso gaat hij wel nog een drukke maand tegemoet, want hij is net als Club-winger Antonio Nusa (18) opgeroepen voor het EK U21, dat op 21 juni van start gaat.

Club legde al vleugelaanvaller Michal Skoras (23) vast en heeft akkoorden voor spitsen Victor Barbera (18) en Igor Thiago (21), die weldra kunnen worden voorgesteld. Vetlesen als vierde aanwinst zou ideaal zijn, dan is de positie ‘acht’ ook alweer versterkt. Krijgt trainer Ronny Deila er straks al een landgenoot bij?