Weg taboe: NASA houdt eerste wetenschappelijke briefing over ufo’s

Wie hoopte dat de NASA woensdag bekend zou maken dat ze bewijs van buitenaards leven had gevonden, was er al snel aan voor de moeite. Met haar vier uur durende publieke vergadering wilde het Amerikaanse ruimteagentschap in de eerste plaats het onderzoek naar ufo’s ontdoen van alle stigma’s. Tientallen jaren lang associeerde de NASA zich namelijk zo min mogelijk met ufo-waarnemingen. Wetenschappers die er hun carrière aan wijdden, werden met de nek aangekeken en lange tijd was de NASA zelfs de eerste om zulke waarnemingen te ontkrachten. Met dat verleden wil de NASA nu dus breken.

Dat serieuzere onderzoek begint al bij de naam van het onderzoeksobject. Zeg dus niet ‘ufo’, een Engels acroniem voor unidentified flying object, maar zeg ‘UAP’ – unidentified anomalous phenomena, oftewel niet-geïdentificeerde afwijkende verschijnselen. Volgens de NASA gaat het om “observaties van gebeurtenissen in de lucht die vanuit wetenschappelijk oogpunt niet kunnen worden geïdentificeerd als vliegtuigen of bekende natuurlijke fenomenen”. Die definitie is niet alleen breder dan die van een ufo, maar zou vooral ook minder associaties oproepen met vliegende schotels en groene marsmannetjes.

Bijna exact een jaar geleden maakte de NASA bekent dat het een team zou samenstellen om zulke UAP’s te bestuderen. Dat team, bestaande uit zestien vooraanstaande wetenschappers uit verschillende onderzoeksdomeinen, inventariseert inmiddels zo veel mogelijk waarnemingen en probeert die vervolgens te verklaren. De briefing van woensdag was het eerste publieke optreden ervan.

Stigma te groot

Daarin hielden de wetenschappers in de eerste plaats een vurig pleidooi om het taboe rond UAP’s te doorbreken. Een teamlid, Nicola Fox, meldde bijvoorbeeld dat de betrokken wetenschappers online al belaagd en geïntimideerd werden vanwege hun werk. “Dat staat de wetenschappelijke vooruitgang alleen maar in de weg,” zei Fox, “en het ontmoedigt anderen om dit belangrijke onderwerp te bestuderen”.

Volgens astronoom David Spergel, de voorzitter van het team, worden vandaag de dag nog steeds veel te weinig UAP-meldingen gedaan en is dat gebrek aan data het grootste struikelblok om tot een beter begrip van UAP’s te komen. “Veel piloten die een UAP opmerken, zijn terughoudend om dat te melden, omdat het stigma te groot is”, zegt Spergel. “Eén van onze doelen is om dat weg te werken, want als ik in één zin moet samenvatten wat we geleerd hebben, is het dat we nood hebben aan betere gegevens. Momenteel gebeurt die gegevensverzameling onsystematisch en gefragmenteerd. Om UAP’s beter te kunnen verklaren is een gerichter en grondiger plan van aanpak nodig.”

Tot nu heeft de groep ongeveer achthonderd ongeïdentificeerde verschijnselen in de lucht verzameld, zei Sean Kirkpatrick, directeur van het bureau dat zich binnen het ministerie van Defensie met deze kwestie bezighoudt (AARO). Maar hiervan is slechts twee tot vijf procent “echt abnormaal”, verzekerde hij nog.

Op de harde resultaten dat het NASA-team kan voorleggen, is het nog wat langer wachten. Tegen eind juli hoopt het een rapport uit te brengen met daarin de bevindingen van negen maanden onderzoek.