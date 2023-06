Antwerp kan vertrouwen tanken richting levensbelangrijke slotspeeldag: beide duels in Genk werden telkens gewonnen dit seizoen

Het gelijkspel tegen Union zondag hakte er stevig in bij The Great Old. De Bosuil bereidde zich voor op een historische feestavond/nacht gekenmerkt door zingende en dansende supporters en liters drank die door de kelen vloeien. Na de wedstrijd trokken de Antwerpenaren echter ietwat teleurgesteld terug huiswaarts. Deze zondag krijgt Antwerp een laatste herkansing in Genk. Een confrontatie die ze in het verleden al tweemaal tot een goed einde bracht. Een terugblik.

De Champions’ Play-offs bewijst meer dan ooit zijn waarde. Meer spanning en sensatie brengen naar de toeschouwers in het stadion en naar de kijkers die aan hun televisiescherm zitten gekluisterd. Tegenstanders heb je overal, maar nu stevenen we wel af naar de spannendste titelstrijd in jaren. Drie ploegen maken nog kans op de eerste plaats en strijden rechtstreeks tegen elkaar. De late gelijkmaker van een tienkoppig Union was een bittere pil om te slikken voor The Great Old. De titelstress lijkt binnen te sluipen bij de manschappen van Van Bommel na het eerdere verlies op het veld van Club Brugge. Zondag in Genk dient Antwerp de klus uit te klaren. Een kleine opsteker: in de competitie hebben ze dat kunstje al eens twee keer geflikt.

Calvin Stengs baalt na de late gelijkmaker van Union, zondag zal hij er niet bij zijn vanwege een schorsing. — © Isosport

11/01/2023: KRC Genk – Royal Antwerp FC 0-3 (Kwartfinales Croky Cup)

Voor de winterstop walst Genk door de competitie. 46 op 54, zeven punten voorsprong op dichtste achtervolger Union. Antwerp heeft dan al een achterstand van tien punten goed te maken. Wouter Vrancken zet zijn pionnetjes dusdanig perfect dat weinig tegenstanders een antwoord hebben te bieden. De beste aanval en de beste verdediging van alle ploegen. Ook na de winterstop pikken de Limburgers de draad gewoon weer op. De topper tegen Club Brugge – blauw-zwart probeert met de aanstelling van Scott Parker een nieuwe wind te laten waaien – wordt gemakkelijk gewonnen (3-1). In de kwartfinales van de Croky Cup start Genk dan ook als absolute favoriet tegen Antwerp.

De beker is de competitie niet. Al na drie minuten moet de leider in de competitie achtervolgen na een rake tegenaanval van The Great Old. Spelverdeler Stengs speelde op het juiste moment de vrijstaande Janssen aan die niet twijfelt en de bal hoog in het doel katapulteert. Vanaf dan voetbalde Antwerp in een zetel met hun gekenmerkte gesloten organisatie. Geen enkele ploeg in de competitie die een voorsprong kan verdedigen zoals The Great Old. Net voor de rust bezorgt De Laet de Genkenaars een koude douche door de 0-2 tegen de netten te vlammen. Het doelpunt van Balikwisha later in de wedstrijd neemt alle Genkse hoop weg.

Vincent Janssen knalt de 0-1 tegen de netten. — © Isosport

Balikwisha legt de match in een definitieve plooi met de derde Antwerpse goal van de avond. — © BELGA

“We zijn verslagen door een betere tegenstander die veel scherper was vandaag”, geeft Vrancken na de wedstrijd toe. “Agressief, goed voetbal met veel strijdkracht, zo zie ik mijn ploeg het liefst”, aldus Van Bommel. De gesloten organisatie en het gloednieuwe duo Stengs-Vermeeren op het middenveld lijkt de sleutel van een Antwerps succes te worden.

12/02/2023: KRC Genk – Royal Antwerp FC 0-1 (reguliere competitie)

Een maand later kijken beide ploegen elkaar terug in de ogen in de reguliere competitie. Bij Genk is er één grote afwezige. Ex-Gouden Schoen Paul Onuachu besluit om zijn droom na te jagen en tekent bij Southampton in de Premier League. Zijn gemis zal Genk uiteindelijk nog kostbare punten kosten in de tweede ronde van de competitie. De wedstrijd wordt helemaal anders ingevuld– Genk is duidelijk de betere ploeg – maar kent dezelfde afloop: drie punten voor Van Bommel en zijn spelers. Een bal op de paal, op de lat en van de doellijn weggehaald. Op een diefje winnen, noemen ze dat dan. “Op karakter”, volgens Van Bommel.

Mike Trésor kan zijn ontgoocheling niet verbergen na de nieuwe nederlaag tegen Antwerp. — © Dick Demey

Gyrano Kerk tekende voor het enige doelpunt van de match uit de enige Antwerpse kans. En dat na een beoordelingsfout van Arteaga op een lange bal. Efficiëntie (en geluk) op en top. Op alle andere aspecten gewoonweg afgetroefd, maar in voetbal draait het uiteindelijk enkel om doelpunten. Nu, we moeten krediet geven waar we kunnen. Antwerp is naast Union de enige ploeg die in de reguliere competitie ging winnen in de Cegeka Arena. Verder is het ook met Sint-Truiden de enige ploeg die de aanvallende wervelwind van de Genkenaars aan banden kon leggen. Tweemaal zelfs. Een pluim op de hoed voor de Antwerpse organisatie en in bijzonder voor het defensieve duo Alderweireld – Pacho.

Gyrano Kerk speelde een matige wedstrijd maar werd toch matchwinnaar met zijn doelpunt. — © BELGA

De twee generale repetities zijn al tot een goed einde gebracht. Aan Antwerp om er ook te staan when the show begins.