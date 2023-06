Goed nieuws voor Genk richting match tegen Antwerp: Bryan Heynen traint individueel, maar raakt fit

De fans zagen dat de sfeer in de groep opperbest is met de laatste match van alles-of-niets tegen Antwerp in aantocht. Yira Sor ontbrak wegens ziekte, Nicolas Castro trainde nog niet wegens overbelastingsverschijnselen.

Aanvoerder Bryan Heynen kreeg in het krachthonk een aangepast programma, Carlos Cuesta en Mike Trésor mochten uit voorzorg passen voor de afsluitende afwerkingsvormen. Tolu Arokodare, die fysiek nog moet aansterken na zijn lange afwezigheid, kreeg samen met de spelers van Jong Genk nog een extraatje.

© Dick Demey

“Hopelijk kan ik zondag op een volledig fitte kern rekenen”, glunderde een zichtbaar tevreden Wouter Vrancken na afloop. “Onze dokter stuurde Sor terug naar huis omdat die zich een beetje ziek voelde. We willen hem daarom even uit de groep houden. Bryan Heynen doet het rustig aan, ik hoop dat hij vrijdag weer voluit kan gaan op training. Dan begint onze voorbereiding op Antwerp met gesloten deuren. Donderdagvoormiddag (10.30u) is de training nog open. Ik vind het schitterend dat onze supporters zo achter de ploeg staan. Het is ook voor de spelers genieten van al die jonge blije gezichten.”