Washington en Tokio versterken militaire samenwerking

Lloyd Austin is momenteel in de Japanse hoofdstad voor bilaterale gesprekken voordat hij de Shangri-La-veiligheidstop In Singapore zal bijwonen.

Voorafgaand aan een ontmoeting met zijn Japanse ambtsgenoot Yasukazu Hamada herinnerde hij eraan dat hun beide landen werden geconfronteerd met “gemeenschappelijke uitdagingen gelinkt aan het dwingende gedrag” van China, “de gevaarlijke provocaties van Noord-Korea en de wrede oorlog in Oekraïne waarvoor Rusland heeft gekozen”.

“Maar we zijn verenigd door onze gemeenschappelijke belangen en waarden. En we ondernemen belangrijke stappen om onze samenwerking te moderniseren en onze afschrikking te versterken”, voegde hij eraan toe.

Austin haalde ook een trilateraal samenwerkingsverband met Australië en Zuid-Korea aan. De Amerikaanse en Japanse strijdkrachten worden “veelzijdiger, veerkrachtiger en mobieler”, vervolgde hij, waarbij hij het besluit van Japan verwelkomde om een tegenaanvalcapaciteit te vestigen en de uitwisseling van informatie met Washington te verbeteren.