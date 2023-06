Inflatie in Nederland neemt opnieuw toe, vooral door energieprijzen

Het tempo waarmee de prijzen in Nederland stijgen is in mei opnieuw toegenomen in vergelijking met een maand eerder. Dat komt vooral doordat de energieprijzen in mei er minder sterk daalden dan in april. Dat blijkt uit een snelle raming door het het Nederlandse statistiekbureau.

De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak gingen ook opnieuw omhoog, maar wel wat minder sterk dan in april. Verder namen de prijzen van industriële goederen toe.

In april steeg de Nederlandse inflatie al onverwacht tot 5,2 procent op jaarbasis, tegen 4,4 procent in maart. Dat kwam vooral door een minder sterke daling van de energieprijzen, maar ook duurder voedsel speelde een rol. Bij de piek in september vorig jaar was nog sprake van een inflatie van 14,5 procent.

In ons land raakte dinsdag bekend dat het leven weer iets minder snel duurder lijkt te worden. De inflatie in ons land was toen gedaald naar 5,2 procent. Zelfs de voedselprijzen daalden in mei lichtjes vergeleken met april.