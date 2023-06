Video over Reuzegommers van YouTuber Acid offline gehaald, maar mensen blijven beelden posten

De veelbesproken video die de populaire YouTuber ‘Acid’ woensdag postte is offline gehaald. Voor zijn 527.000 abonnees deelde de influencer namen en foto’s van enkele Reuzegommers, alsook de functies van hun ouders, maar volgens YouTube strookte de video niet met de regels. Ook enkele advocaten hadden woensdag verbijsterd gereageerd.

Acid postte woensdag een video online waarin hij de identiteit van vijf Reuzegommers - die niet allemaal met de dood van Sanda Dia te maken hadden - openbaar maakt en ook meer vertelt over wat enkele van hun ouders doen. De YouTuber doet daarmee wat nieuwsmedia bewust niet gedaan hebben in de voorbije jaren.

Zijn video werd al snel honderdduizenden keren bekeken en kreeg heel wat kritiek van advocaten en experts. In de nacht van woensdag op donderdag greep YouTube in en werd de video verwijderd. “De video is verwijderd wegens schending van het beleid van YouTube inzake intimiderende en kwetsende content”, staat er nu bij te lezen.

Dat Acid mensen met naam en toenaam benoemt die helemaal niet bij de doop betrokken waren, neigt volgens sommigen naar laster en eerroof, maar of er een gerechtelijk staartje volgt, moet de komende dagen blijken.

Hoewel de video van Acid’s officiële YouTube-account gehaald werd, circuleren ‘re-uploads’ op de website door andere gebruikers, waarbij sommige video’s op enkele uren tijd al meer dan 2.000 views binnenhaalden. Of die content ook offline gehaald zal worden, is niet duidelijk. Ook op TikTok en Twitter gaan (stukken van) de video rond.