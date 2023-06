Personeel Oekraïense kerncentrale vreest “nucleaire ramp, erger dan Tsjernobyl”

Werknemers van de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne vrezen een “nucleaire ramp, erger dan die van Tsjernobyl of Fukushima”.

De kerncentrale van Zaporizja, in het zuidoosten van Oekraïne, is de grootste van Europa. De energiecentrale viel al heel snel na de Russische inval in Oekraïne in handen van de Russen. Sindsdien houden nucleaire experts van over de hele wereld hun hart vast. Enkele werknemers van de kerncentrale geven die experts nu gelijk, in een gesprek dat de Britse zender SkyNews met hen had.

Zij zeggen dat de centrale er technisch almaar slechter aan toe is. “Vroeger werkten hier zo’n 11.000 mensen. Vandaag zijn dat er nog maar 3.800. Het best gekwalificeerde personeel is bovendien vertrokken.” Daardoor wordt er geregeld geïmproviseerd om de centrale aan de praat te houden.

Wat soms ook niet lukt: de elektriciteit is al 7 keer uitgevallen. Dat is gevaarlijk, want er is stroom nodig om de reactoren af te koelen. “Daarnaast zijn de back-upgeneratoren in erg slechte staat.”

© AP

En dan zijn er nog de occasionele beschietingen van de centrale, waarbij Rusland naar Oekraïne wijst, en Oekraïne omgekeerd. Vandaar dat de werknemers die SkyNews kon spreken, vrezen voor een “nucleaire ramp”, op een schaal “erger dan Tsjernobyl of Fukushima”. “Waarbij de radioactieve vervuiling én besmetting duizenden vierkante kilometers zal besmetten. Denk aan grote delen van Oekraïne, Rusland maar ook delen van het Middelandse-Zeegebied.”

Atoomagentschap bezorgd

De ernstige waarschuwing komt op het moment dat de gevechten tussen Oekraïne en Rusland almaar heviger worden. Analisten vermoeden dat Oekraïne een tegenoffensief plant. Ook de werknemers van de kerncentrale van Zaporizja zien de zenuwachtigheid daarvoor bij de Russische troepen dag na dag toenemen: “Ze verzamelen veel militair materiaal op de terreinen van de kerncentrale, omdat ze weten dat het Oekraïense leger deze plek toch nooit zwaar zal durven te beschieten.”

© AFP

Of de werknemers overdrijven? Feit is dat de grote baas van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) onlangs nog zei dat de “veiligheidssituatie van de kerncentrale van Zaporizja extreem kwetsbaar is”, aldus de Argentijn Rafael Grossi. “We moeten nu handelen om de dreiging van een ernstig nucleair ongeval te vermijden.”

Hij wil zo snel mogelijk een akkoord over de bescherming van de centrale, maar daarvoor moet hij Oekraïne én Rusland op één lijn krijgen, wat vandaag door diplomaten als een schier onmogelijke opdracht wordt gezien.

LEES OOK: Paniek in Zaporizja, vooral rond kerncentrale: “De situatie wordt steeds onvoorspelbaarder”