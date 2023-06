Opvallend: Manchester United wil Engels international Harry Maguire 11 miljoen euro (!) betalen om te vertrekken

Die generositeit heeft Maguire vooral aan zijn hoog loon te danken. De verdediger verdient bij de Engelse topclub zo’n 220.000 euro per week. Aangezien hij nog twee jaar contract heeft bij de Mancunians, is de club bereid hem een financieel extraatje te betalen als hij erin slaagt een nieuwe werkgever te vinden.

Maguire kwam in 2019 over van Leicester voor 90 miljoen euro, met een zesjarig contract. Zijn huidige waarde wordt geschat op 35 miljoen euro. Als Manchester United er deze zomer in slaagt om 35 miljoen euro te vinden voor de voormalige kapitein, dan zou het uiteindelijk nog een ‘goede’ zaak doen.

De Engelse international is onder de Nederlandse coach Ten Hag in de pikorde gezakt. Ten Hag kiest centraal achterin voor Varane, Lisandro Martinez of Lindelof. Volgens het management van United is Maguire te duur om als vierde centrale verdediger overwegend op de bank te zitten.

Manchester United speelt zaterdag nog de finale van de FA Cup tegen stadsgenoot en landskampioen Manchester City.