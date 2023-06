NAVO-chef trekt in “nabije toekomst” naar Turkije om toetreding Zweden door te drukken

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg trekt in “een nabije toekomst” naar Turkije in een poging de laatste struikelblokken uit de weg te ruimen voor een toetreding van Zweden tot het militaire bondgenootschap. Dat heeft hij donderdag gezegd bij het begin van een vergadering van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Oslo.

Stoltenberg had begin deze week al een gesprek met de pas herverkozen Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Hij wil dat Zweden “zo snel mogelijk” lid wordt van de NAVO.

Tobias Billström, de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, vindt dat zijn land aan alle voorwaarden voldoet om tot de alliantie toe te treden. Hij verwees ook naar een strengere antiterreurwet die in Zweden van kracht wordt en onder meer de in Turkije verboden Koerdische arbeiderspartij PKK raakt.

Verzoek ingediend

Na de Russische invasie in Oekraïne had Zweden samen met Finland een verzoek ingediend om lid te worden van de NAVO. Maar die vraag moet worden goedgekeurd door alle lidstaten van het militaire bondgenootschap. Turkije en Hongarije liggen voorlopig nog dwars. Finland is wel al officieel lid geworden van de NAVO. “De tijd is gekomen voor Turkije en Hongarije om de NAVO-toetreding van Zweden te beginnen ratificeren”, aldus minister Billström.

Bedoeling is om Zweden toe te laten treden voor de komende NAVO-top, die in juli plaatsvindt in de Litouwse hoofdstad Vilnius.