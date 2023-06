Leon wint heenduel van finale CONCACAF Champions League met 2-1 van Los Angeles

Het Mexicaanse Club Leon heeft afgelopen nacht de heenwedstrijd van de finale van de CONCACAF Champions League, het kampioenenbal voor teams uit Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied, met 2-1 gewonnen van MLS-club Los Angeles FC. Het terugduel is zondag in Californië.

Leon was de hele wedstrijd de bovenliggende partij en kon twee keer scoren. William Tesillo (8.) en Angel Mena (45.+5), vanop de strafschopstip, waren voor rust trefzeker. LAFC had het moeilijk, maar maakte diep in de blessuretijd van de tweede helft een belangrijk tegendoelpunt. Denis Bouanga (90.+6) legde de 2-1 eindstand vast. Net voordien was een derde doelpunt van de thuisploeg, van Ivan Moreno (90.+2), door de ref afgekeurd voor een voorafgaande overtreding.

LAFC ontsnapte zo aan een zware nederlaag. De Amerikaanse ploeg is, net als Leon, op zoek naar een eerste eindzege in de CONCACAF Champions League. LAFC verloor drie jaar geleden al eens de finale van het Mexicaanse Tigres. Leon moest in 1993 enkel het Costa Ricaanse Deportivo Saprissa laten voorgaan.