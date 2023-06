Belgische wandelaar overleden na val in Zwitserse Alpen

Een Belgische wandelaar is dinsdag om het leven gekomen na een val in de Zwitserse Alpen bij de gemeente Ormont-Dessous. Het slachtoffer is een 29-jarige landgenoot die de regio bezocht. Zijn familie heeft de politie dinsdagavond gewaarschuwd. Er werd die avond nog een grote zoekactie georganiseerd, meldt de politie van het kanton Vaud in een persbericht.