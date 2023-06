Brazilië hekelt racistische beledigingen tegen verdediger Renan op WK U20 in Argentinië

Brazilië verzekerde zich woensdag van een plaats in de kwartfinale op het WK U20 in Argentinië. De jonge Seleçao versloeg Tunesië met 4-1 in La Plata. Verdediger Robert Renan (19) kreeg tijdens het duel echter rood en werd vervolgens beschimpt door het voornamelijk Argentijnse publiek. Hij stak als reactie vijf vingers op, doelend op het aantal gewonnen WK’s van de Braziliaanse nationale ploeg. Argentinië heeft er na de winst vorig jaar in Qatar drie.

Renan kreeg nadien op sociale media een groot aantal racistische verwensingen. De CBF gaf aan dat de daders geïdentificeerd werden. Justitie en de FIFA werden op de hoogte gebracht en de Braziliaanse bond vraagt strenge sancties. De negentienjarige Renan, spelend voor Zenit Sint-Petersburg, plaatste op Instagram enkele screenshots met beledigingen en apenemoji’s.

Vorige maand kreeg in Spanje ook de Braziliaanse sterspeler Vinicius Junior (Real Madrid) te maken met racisme. Dat leidde tot een golf van verontwaardiging over de hele wereld.