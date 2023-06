Zweden stevent af op stroomtekort in winter 2025-2026

Zweden dreigt in de winter van 2025-2026 voor zware stroomtekorten te staan, waarbij gebruikers zullen moeten worden afgeschakeld. Dat blijkt uit een nieuw rapport van netbeheerder Svenska Kraftnat.

De elektrificatie van de Zweedse economie gaat sneller dan dat er nieuwe capaciteit op het net komt. De invoer van elektriciteit kan bovendien de tekorten niet opvangen, aldus de netbeheerder.

Vandaag is het zuiden van Zweden al de regio in Europa met het hoogste risico op stroomtekorten. Afgelopen winter had de regering er bijvoorbeeld al meermaals toe opgeroepen om waakzaam om te springen met elektriciteit en het verbruik zoveel als mogelijk te beperken.