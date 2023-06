Superfan Ralph (45) laat handtekening van Bruce Springsteen vereeuwigen op zijn arm: “Zónder ontsmetting, om de inkt te beschermen”

Ralph Mares (45) uit Bovekerke bij het West-Vlaamse Koekelare is al van kleins af een grote fan van de Amerikaanse rockzanger, gitarist en singer-songwriter Bruce Springsteen. De fascinatie voor The Boss startte voor Ralph op vijfjarige leeftijd.

“Ik leerde hem kennen via mijn mama”, zegt Ralph. “Sindsdien leg ik elke dag wel eens een nummer van Bruce op. Ik luister enkel naar zijn nummers die live zijn opgenomen, omdat je dan veel meer zijn emotie hoort. Samen met mijn broer, vrouw en kinderen ga ik af en toe ook naar een optreden. Ondertussen zag ik hem al een dertigtal keer live aan het werk, ook afgelopen zaterdag.” (Lees verder onder de foto)

Ralph Mares (45) uit Bovekerke bij Koekelare is al van kleins af een grote fan van Bruce Springsteen. — © dme

Die dag trokken ze samen naar een optreden in de Johan Cruyff Arena in Amsterdam. “We hadden er een weekendje van gemaakt, maar door omstandigheden draaide het wat anders uit dan gepland. Ik wist in welk hotel Bruce Springsteen overnachtte, maar wou daar geen uren wachten tot hij binnen- of buitenkwam. Na een dag Amsterdam arriveerden we rond 17 uur terug aan onze auto bij zijn hotel. Er bleek heel veel activiteit te zijn, met bodyguards en afsluitingen. Er stonden ook enkele fans te wachten.”

“Ik besloot om toch eens te gaan kijken en op dat moment kwamen Bruce en de hele crew aangestapt. Hij begroette de aanwezigen en toen hij mij passeerde, vroeg ik of hij zijn naam kon schrijven onder de tatoeage van zijn gitaar, die ik anderhalf jaar geleden al liet tatoeëren. Al grappend vertelde hij dat je die kan vinden op zijn Facebookpagina en dat hij geen plaats vond op mijn arm. Toen draaide ik even met mijn arm, vond hij toch een plaatsje en begon hij met een balpen zijn naam te schrijven. Los van een optreden was het de eerste keer dat ik hem live ontmoette. Het was een mooi moment.” (Lees verder onder de foto)

Bruce Springsteen zette zijn handtekening op de arm van Ralph. — © if

Ralph liet het er niet bij en wilde graag de naam vereeuwigen op zijn arm. Nog geen anderhalf uur later vond hij in Amsterdam een tatoeëerder. “Om de inkt van de balpen niet te laten verdwijnen, werd met mijn toestemming niet ontsmet. De tattoo is nog niet af, want komende winter heb ik nog plannen om een stukje tekst Look in their eyes, ma, and you’ll see me uit een liedje van hem erbij te tatoeëren. Zo is het plaatje compleet. Mijn mama is negen jaar geleden overleden en dat zinnetje is een knipoog naar haar, maar ook naar mijn vier kinderen omdat ze altijd op ons kunnen rekenen.”

Ralph kreeg veel positieve reacties uit zijn omgeving. “Zelfs mensen die geen fan zijn van tattoos, waren blij met wat ik had bereikt. Iedereen uit mijn omgeving weet ook dat ik wel een hevige Bruce Springsteen-fan ben.”