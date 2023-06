Politie neemt “meerdere voorwerpen” in beslag tijdens zoekactie in zaak Maddie McCann: “Komende dagen en weken meer onderzoek”

De driedaagse zoekactie vond plaats in het gebied van de Arade-stuwdam, niet ver van het Portugese plaatsje Silves in de Algarve-streek. Volgens het Openbaar Ministerie werd de actie op poten gezet in het licht van “recente ontwikkelingen” in het dossier, op verzoek van de federale recherche (Bundeskriminalamt). Politieagenten uit Portugal, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk namen aan de zoekactie deel.

Het zoekgebied bevindt zich ongeveer 50 kilometer ten noordoosten van de badplaats Praia da Luz. Daar verdween het meisje op 3 mei 2007, kort voor haar vierde verjaardag, spoorloos uit haar hotelkamer, terwijl haar ouders dineerden met vrienden in een nabijgelegen restaurant.

Tijdens die zoekactie werden voorwerpen gevonden en in beslag genomen, meldt het Duitse parket. “Of enkele van die voorwerpen echt gelinkt kunnen worden aan de zaak-Madeleine McCann, kunnen we nu nog niet bevestigen”, staat in een persbericht van het Duitse parket. Een lichaam werd niet gevonden.

Openbaar aanklagers in Duitsland wezen de 46-jarige Christian B. vorig jaar aan als hun officiële verdachte in de verdwijningszaak. Het gaat om een veroordeelde pedofiel en drugsdealer die in Duitsland in de cel zit voor de verkrachting van een 72-jarige vrouw in dezelfde regio in de Algarve. Hij ontkent iets te maken te hebben met de verdwijning van Maddie McCann, maar de speurders zijn ervan overtuigd dat hij McCann ontvoerd en gedood heeft.