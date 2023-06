Politie waarschuwt voor schadelijke software op Android-toestellen

“Nexus probeert gevoelige informatie te bemachtigen, zoals bankgegevens of wachtwoorden. De methode is simpel: de malware opent valse vensters op het scherm van je telefoon en als de gebruiker niet oplet, kunnen de hackers vervolgens toegang krijgen tot al je privégegevens. Uiteindelijk riskeer je dat internetcriminelen gewoon alles overnemen”, zo waarschuwen experts van Cleafy, dat internetfraude opspoort en oplossingen zoekt.

Tablets en smartphones

Het grote probleem is dat de doorsnee gebruiker niet eens merkt dat er schadelijke software in zijn toestel sluipt. Maar niet alleen die gewone gebruiker loopt een risico. “Hackers zullen deze malware vooral gebruiken om de controle over een groot aantal tablets en smartphones over te nemen, waardoor ze vervolgens cyberaanvallen kunnen lanceren of ransomware kunnen installeren op servers van bedrijven of overheidsinstellingen. En zoals dat bijna systematisch het geval is in dit soort situaties, gaan bepaalde cybercriminelen chantage plegen en losgeld in cryptovaluta eisen voor de vrijgave van de gegevens”, zo luidt het nog.

Tegenover die dreigingen is dus de hoogste waakzaamheid geboden, zeggen computerexperts bij de federale politie. Het spreekt voor zich dat alle gebruikers de strengste veiligheidsmaatregelen voor hun mobiele toestellen in acht moeten nemen, zeker omdat dit nieuwe Trojaanse paard volgens specialisten moeilijk te detecteren is.

Wees alert

Trojaanse paarden, zoals deze software, zijn ongelooflijk goed in het zich verstoppen. Ze werken als het ware ‘achter de schermen’, zodat niemand iets door heeft. Wie slachtoffer wordt, realiseert het zich vaak als het te laat is. Toch zijn er een aantal signalen die er op kunnen wijzen dat je bij de slachtoffers bent. Als je smartphone of tablet bijvoorbeeld vertraagt of regelmatig crasht, is dat een teken van een probleem. Gebruik een hoogwaardige beveiligingspakket om te zien of je het probleem kunt achterhalen.

Een plotse toename van het aantal pop-ups, irritante advertenties en een algemene toename van spam op je computer kunnen ook een teken aan de wand zijn. Of plots zie je een app of programma dat je zeker niet hebt gedownload. Probeer het dan onmiddellijk te verwijderen.

Antivirusprogramma

Firewalls screenen de gegevens die vanaf het internet uw apparaat binnenkomen. Hoewel de meeste besturingssystemen worden geleverd met een ingebouwde software-firewall, is het ook verstandig om een hardwarematige firewall-versie te gebruiken voor de ultieme bescherming. Omdat hackers steeds sluwer worden. Antivirus- en antimalware-software zijn de eerste verdedigingslinie, installeer ze zeker. Ze kunnen je veel ellende besparen.