De Croo met Europese leiders in Bulboaca: “Belangrijke boodschap voor Oekraïne en Moldavië”

Dat bijna vijftig Europese staatshoofden en regeringsleiders zijn afgereisd naar Moldavië om te praten over stabiliteit en vrede op het continent is “een belangrijke boodschap” voor het gastland en Oekraïne. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag bij aanvang van de top van de Europese Politieke Gemeenschap in Bulboaca onderstreept.

“Had men een jaar geleden gezegd dat bijna vijftig landen hier in Moldavië zouden bijeenkomen, dan had niemand dat geloofd. Dit is een moment om te tonen wat het betekent om verenigd te zijn in Europa en verenigd te zijn rondom een belangrijk doel: stabiliteit, welvaart en vrede op het continent. Dit is een belangrijke boodschap voor landen onder druk”, stelde De Croo.

De Europese Politieke Gemeenschap (EPG) is een politiek overlegforum dat vorig jaar tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne in het leven werd geroepen om de stabiliteit en veiligheid op het oude continent te bevorderen. De informele setting dient niet om beslissingen te nemen, maar de strategische toekomst van de vroegere Sovjetrepublieken Oekraïne en Moldavië speelt in het achterhoofd van alle aanwezigen.

Een toetreding van Oekraïne tot de Navo bijvoorbeeld? De Croo wil “stap per stap” gaan. De prioriteit moet volgens de eerste minister gaan naar volgehouden militaire steun om het land te helpen zijn grondgebied te verdedigen. De steun van de Navo neemt volgens De Croo nu al dimensies aan die niemand enkele maanden geleden voor mogelijk had gehouden, zoals het opleiden van Oekraïense piloten om met F-16-gevechtsvliegtuigen te vliegen.

De discussie over de relaties van Kiev met de Navo is voor na de oorlog, beklemtoonde De Croo. “Dan moeten we de nodige stappen zetten om te verzekeren dat Oekraïne stabiel kan zijn en uit de moeilijkheden kan raken waarin het zich nu bevindt. Daar zal een bepaalde vorm van alliantie of deel zijn van een alliantie een belangrijke discussie zijn”, zei de premier. “Maar de korte termijn is nu veel belangrijker dan de discussie die we nadien zullen hebben”.

Oekraïne wil ook lid van de Europese Unie worden, net als Moldavië. Beide landen kregen in juni vorig jaar de status van kandidaat-lidstaat. Zowel de gastvrouw, de Moldavische premier Maia Sandu, als de eveneens aanwezige Oekraïense president Volodimir Zelenski, kunnen niet wachten om toetredingsonderhandelingen te starten, maar De Croo verwees naar de Europese Commissie, die later dit jaar een rapport moet maken over de vooruitgang die beide landen hebben gemaakt. “Vandaag is een politiek moment, dat toont dat we gemeenschappelijke belangen hebben en thema’s waarrond we samenwerken”.