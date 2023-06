Nieuwe bestuurders van BEL20-bedrijven zijn jonger en vrouwelijker

De gemiddelde leeftijd van nieuw benoemde bestuurders daalde in 2022 in België naar 52,8 jaar, tegen 57,5 jaar in 2021. Ook het aandeel van vrouwen valt op: 60 procent van de nieuwe benoemingen waren vrouwen. In 2021 was dat 31 procent.

Volgens Heidrick & Struggles investeerden de BEL 20-bedrijven voor het eerst in profielen met ervaring in duurzaamheid. Tien procent van de nieuwe bestuursleden hadden vorig jaar een achtergrond of ervaring in duurzaamheid, luidt het. Dat ligt in lijn met het Europese gemiddelde.