Actiris, Brusselse tegenhanger van VDAB, vroeg Emilie of ze interesse had om mee te spelen in pornofilm: “Ik was gechoqueerd”

Comédienne en actrice Emilie Eechaute schrok zich een hoedje toen ze haar inschrijving bij Actiris, de Brusselse tegenhanger van VDAB, in orde bracht. Ben je geïnteresseerd om mee te spelen in een pornofilm?, stond in de vragenlijst. Een vraag die trouwens ook bij de VDAB wordt gesteld. “Ik heb niets tegen porno, maar de overheid mag die sector niet steunen.”

Werken in de culturele sector heeft aparte karakteristieken. Zo leeft ook actrice Emilie Eechaute van opdracht tot opdracht, maar soms zijn er periodes dat ze geen werk heeft. Toen ze onlangs naar Brussel verhuisde, moest ze zich dan ook inschrijven als werkzoekende bij Actiris.

Emilie Eechaute — © Ivan Put

Bij het intakegesprek met een medewerker van Actiris werden haar vaardigheden, studies en interesses overlopen. “Ze vroegen onder meer of ik bereid was om op zondag of ’s avonds te werken, wat al een beetje raar is om als artiest op te moeten antwoorden. De vragenlijst was duidelijk niet helemaal aangepast aan ons beroep”, doet Emilie haar verhaal. Maar alles verliep wel relatief normaal tot ze plots een bizarre vraag kreeg voorgeschoteld. Heb je interesse om in een erotische of pornografische film mee te spelen? “Ik was echt gechoqueerd”, vertelt de actrice. “Ik heb de vrouw van Actiris gevraagd of dat een serieuze vraag was, maar het zat effectief in de vragenlijst. Dus ze was verplicht om me die vraag te stellen.”

“De vrouw probeerde het uit te leggen door te zeggen dat ze gewoon alle mogelijke pistes wilden bekijken”, zegt Emilie. Volgens haar gaf de werknemer van Actiris uiteindelijk ook zelf toe dat ze de vraag niet oké vond. “Maar ze kon er niets aan doen.”

In de vragenlijst wordt uitgebreid gepolst naar welke genres de werkzoekenden aanspreken. — © if

Kwetsbare mensen

Zelf kan ze het allemaal plaatsen, maar Emilie vreest dat de vraag wel een impact kan hebben op meer kwetsbare mensen. “Ik heb vrienden die echt geen werk vinden, die in de problemen zitten en hun huur niet kunnen betalen… Als zij deze vraag krijgen, zullen ze misschien beginnen denken dat ze dat toch maar moeten overwegen. Zeker aangezien het eigenlijk de overheid is die hen die vraag stelt. Sommige mensen hebben daar misschien blind vertrouwen in: als de overheid het voorstelt, heeft het misschien wel heel goede voorwaarden.”

“Het gaat om mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden en als oplossing wordt hen voorgesteld om in zo’n hyperprecaire sector te stappen.” Emilie benadrukt dat ze niets tegen pornofilms heeft en ook geen actrices wil zwartmaken die daarin meespelen, “maar de pornosector mag niet gesteund worden door de overheid”.

Ook bij VDAB

Gevraagd naar een reactie zegt Actiris dat ze de verontwaardiging van de actrice begrijpen, maar woordvoerder Romain Adam benadrukt dat de vraag enkel wordt gesteld om een profiel op te stellen. “We vragen nooit: wil je in die sector werken, maar polsen alleen of er interesse is. In dezelfde vragenlijst polsen we ook naar tientallen andere genres. Het is dus ook zeker niet zo dat er sancties worden opgelegd aan de werkzoekende als hij/zij aangeeft geen interesse te hebben.”

Actiris zelf heeft de vragenlijst, die al sinds 2015 wordt gebruikt, niet opgesteld. Het gaat om een algemene vragenlijst die door alle werkagentschappen in België wordt gebruikt, horen we van Adam. Ook de VDAB en zijn Waalse tegenhanger Forem stellen dus deze vraag aan werkzoekende acteurs of actrices.

De PVDA steunt het standpunt van de actrice. Zij willen de vraag geschrapt zien uit de vragenlijst en zullen morgen de Brusselse minister van Werkgelegenheid Bernard Clerfayt (DéFi) op de rooster leggen hierover.