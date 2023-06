Burgemeester van Moorslede gedagvaard voor belangenvermenging bij koop en verkoop van stuk grond

Burgemeester Ward Vergote (Visie) van het West-Vlaamse Moorslede is gedagvaard voor belangenvermenging. Dat nieuws maakte Krant van West-Vlaanderen donderdag bekend en wordt bevestigd door het parket. Vergote kocht in 2017 een stuk landbouwgrond dat hij mee hielp herbestemmen tot ambachtelijke zone. Op die manier kon hij de grond voor het dubbele van de prijs opnieuw verkopen.

Het gaat officieel om een dagvaarding voor belangenneming in openbare ambten. “Ward Vergote kocht in 2017 een stuk landbouwgrond en werkte mee aan de herbestemming ervan naar ambachtelijke zone. Hij kocht de grond voor 192.000 euro en verkocht die twee jaar later voor 400.000 euro”, aldus het parket. Daarom wordt hij nu gedagvaard en zal hij zich moeten verantwoorden in de rechtbank.

Het parket opende begin vorig jaar een onderzoek na een artikel in de Krant van West-Vlaanderen. Het is niet de eerste West-Vlaamse burgemeester die onder vuur ligt na een artikel van de krant. Eerder werd ook een onderzoek geopend naar burgemeester van Staden, Francesco Vanderjeugd (Open VLD). Hij zou eveneens vastgoed hebben gekocht met voorkennis.