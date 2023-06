Met Marek Hamsik (ex-Napoli) stopt de bekendste, voetballende hanenkam op het einde van het seizoen

Hamsik speelde het grootste deel van zijn carrière voor Napoli. De Slovaak met de kenmerkende hanenkam is de speler met de meeste wedstrijden voor Napoli en hij loste eind 2017 Diego Maradona af als topscorer aller tijden. Drie jaar later nam Dries Mertens dat record van hem over. Met Napoli won hij twee keer de Coppa Italia (in 2012 en 2014) en maakte hij 121 doelpunten in 520 wedstrijden. Na zijn Italiaanse carrière koos hij voor het Chinese DL Yifang, waarna hij in maart 2021 naar het Zweedse IFK Göteborg trok. In Zweden verbleef hij amper vijf maanden voordat hij naar Trabzonspor ging. Hij loodste de club vorig jaar naar een eerste titel in 38 jaar.

Vorig jaar al gestopt bij Slovakije

De middenvelder kondigde vorig jaar al na vijftien jaar zijn afscheid aan bij de Slovaakse nationale ploeg, waar hij niet alleen recordinternational maar ook topscorer aller tijden is. Met Hamsik als aanvoerder debuteerde Slovakije op het WK van 2010. Dankzij een zege tegen wereldkampioen Italië bereikten de Slovaken de achtste finales, waarin Nederland met 2-1 te sterk was. Het land debuteerde in 2016 ook op het EK en was in 2021 opnieuw van de partij op de Europese eindronde. In 136 caps scoorde hij 26 doelpunten.

In de Turkse competitie staan er nog twee speeldagen voor Trabzonspor op het programma. Het speelt zaterdag tegen Alanyaspor alvorens het naar Istanbul trekt voor de clash tegen het Basaksehir van Adnan Januzaj. Momenteel staat Trabzonspor zesde achter Basaksehir dat twee eenheden meer heeft.