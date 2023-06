SJOTCAST SPECIAL. Pro League Awards: “Teddy Teuma is voor mij Player of the Season, Trésor is niet aanwezig genoeg in het spel”

Komende maandag worden de Pro League Awards uitgereikt. En dus blikt Yanko in een nieuwe Sjotcast Special vooruit met chef voetbal Ludo Vandewalle en Gazet van Antwerpen-collega Koen Frans. Terwijl Yanko de Scheidsrechter van het Jaar mocht feliciteren, is Ludo vol lof over Wouter Vrancken en legt Koen uit waarom verdedigers nooit prijzen pakken.