Oekraïense vlucht met haar gezin voor de oorlog, maar wordt voor de ogen van haar kinderen vermoord

Het gezin woonde in een van de containerdorpen voor vluchtelingen in Berlijn. — © AP

Een Georgische man, die samen met zijn Oekraïense vrouw en twee kinderen was gevlucht naar Berlijn, is veroordeeld tot vijf jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Het motief? De vrouw zou geweigerd hebben om het hulpgeld dat ze van de Duitse overheid ontving met hem te delen.

Kort na de Russische invasie in Oekraïne vluchtte Olena (44) samen met haar dochters weg uit haar woonplaats in Charkov. Ze kwam terecht in een containerwoning in de Duitse hoofdstad Berlijn en werd daar vervoegd door haar Georgische echtgenoot Edisher (51), die op het moment dat de oorlog uitbrak toevallig in zijn geboorteland was om de begrafenis van zijn vader bij te wonen.

Als oorlogsvluchtelinge uit Oekraïne kreeg Olena een Duitse rekening waar elke maand geld op werd gestort door de Duitse overheid. Het geld was bedoeld om het gezin te helpen, maar leidde in de praktijk vooral tot zware discussies. En uiteindelijk zelfs tot een gruwelijke misdaad: Edisher stak zijn vrouw dood met een keukenmes voor de ogen van zijn zesjarige dochter en achttienjarige stiefdochter.

Geen geld voor kapper

Terwijl zijn vrouw dure kleren kocht, gaf ze Edisher niet eens geld voor een knipbeurt, zo getuigde de man op het proces. Hij wilde de relatie beëindigen en vroeg haar om hem minstens de helft van de 1.800 euro te geven die de Duitse staat voor hem op Olena’s rekening had gestort. Met dat geld was hij van plan om terug naar Georgië te keren. Maar Olena weigerde. Edishers stoppen sloegen door op 22 oktober vorig jaar: hij nam een keukenmes en stak zijn vrouw in het hart, recht voor de ogen van zijn zesjarige dochter en achttienjarige stiefdochter. Olena was op slag dood.

Edisher bekende in de rechtbank zijn schuld en zei spijt te hebben van zijn daden. Maar hij kon zich de gebeurtenissen niet meer voor de geest halen. De gerechtspsychiater was van mening dat de man werd gekleineerd door zijn vrouw en geen andere uitweg meer zag. Edisher zou tijdens zijn hechtenis al hebben geprobeerd zelfmoord te plegen. De rechter sprak uiteindelijk vijf jaar celstraf uit voor doodslag.