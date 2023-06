Man (33) die gezin doodreed, filmde hoe hij 250 km/u reed

Een 33-jarige man die in maart in de buurt van de Efteling een dodelijk ongeluk veroorzaakte, maakte filmpjes van hoe hij ongeveer 250 kilometer per uur reed. Hij staat voor de Nederlandse rechter op verdenking van doodslag.

Op 10 maart reed de Nederlandse Thomas de G. een gezin aan op de A59 bij Sprang-Capelle, een dorp nabij de Efteling. De auto van het gezin vatte daarop vuur. De 46-jarige ouders, hun 13-jarige zoon en hun 10-jarige dochter konden niet gered worden, omdat de deuren op slot zaten. De aanrijder zelf raakte lichtgewond door de botsing.

Nu moet Thomas de G. voor de rechter verschijnen omdat hij verdacht wordt van doodslag. Volgens de aanklager was de man tijdens het ongeluk zijn snelheidsmeter aan het filmen. Daardoor hield hij niet beide handen aan het stuur, terwijl hij wel met ongeveer 250 kilometer per uur reed. Eerder raakte al bekend dat hij waarschijnlijk te veel gedronken had. De politie zei ook dat De G. drugs gebruikt had, maar dat bleek niet te kloppen.

13 filmpjes met overtredingen

Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van zogenaamd voorwaardelijk opzet: er was geen opzet, maar De G. nam wel bewust het risico door onder invloed de weg op te gaan. Daarbij lette hij niet op het verkeer voor hem en paste hij zijn snelheid niet aan. “Hij heeft tot een seconde voor het ongeluk gas gegeven”, zegt de aanklager. “Hij reageerde niet op tijd, omdat hij met andere dingen bezig was.” Het blijkt ook niet de eerste keer te zijn dat De G. filmpjes maakt terwijl hij autorijdt. “We hebben dertien video’s op zijn telefoon gevonden waarbij hij verkeersovertredingen begaat. Die dateren van de afgelopen twee jaar”, zegt de aanklager.

Volgens de advocaat van De G. heeft hij wel degelijk geremd. “Hij heeft inderdaad strafbare feiten gepleegd”, zegt de advocaat. “Maar mijn cliënt had ook een black-out tijdens de hele rit.” Dat gelooft de aanklager echter niet: “Dan had hij ook geen filmpje kunnen maken.”

Het Openbaar Ministerie heeft nog twee maanden om onderzoek naar het ongeluk te doen. Zo wordt de auto van De G. bekeken om te zien hoe hard hij precies reed en of hij inderdaad heeft geremd. De G. moet op 10 augustus weer voor de rechter verschijnen. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Als de rechter hem schuldig acht aan doodslag, dan kan hij een gevangenisstraf van meer dan twaalf jaar krijgen.