Topman van Franse supermarktketen Casino verhoord in onderzoek naar beursmanipulatie

De topman van de Franse supermarktketen Casino, Jean-Charles Naouri, is donderdag verhoord door de financiële brigade in het kader van een onderzoek naar koersmanipulatie en handel met voorkennis. Hij is voor 24 uur in hechtenis genomen. Dat is vernomen bij een bron dicht bij het dossier.

Het nationaal financieel parket had in 2020 een vooronderzoek geopend voor “koersmanipulatie in georganiseerde bende”, corruptie en handel met voorkennis, voor feiten uit 2018 en 2019. Dat was het gevolg van een waarschuwing van de beurswaakhond AMF. Volgens een bron dicht bij het dossier gaat het onderzoek over de banden tussen Naouri en zijn groep met de mediazakenman Nicolas Miguet.

Vrijdag startte Casino een procedure van vier maanden om opnieuw te onderhandelen over de grote schuldenlast. De groep kondigde aan een honderdtal supermarkten en hypermarkten te willen verkopen aan de groep Intermarché.

De supermarktgroep kampt al jaren met een grote schuldenlast en probeert die vruchteloos te verkleinen. Casino stelt meer dan 50.000 mensen in Frankrijk en 200.000 over de hele wereld te werk in verschillende bedrijven.

De koers van Casino ging donderdag op een bepaald moment tot 9,5 procent lager, een record. Omstreeks 13.05 uur stond het aandeel 4,9 procent lager.