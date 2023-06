“Aantal miljonairs en hun fortuinen kent grootste daling in tien jaar”

In 2022 hebben het aantal dollarmiljonairs en hun fortuinen de grootste daling in tien jaar tijd meegemaakt, tegen een achtergrond van geopolitieke en macro-economische onzekerheid. Die daling is ook merkbaar in ons land, al is die iets minder sterk. Dat blijkt uit het laatste “World Wealth Report” van consultancybureau Capgemini.

Het aantal mensen met een belegbaar vermogen van minimaal een miljoen dollar (935.480 euro) is volgens Capgemini vorig jaar wereldwijd met 3,3 procent gedaald, tot 21,7 miljoen zogenaamde ‘High Net Worth Individuals’. Ook hun fortuinen gingen wereldwijd omlaag met 3,6 procent, tot een totale rijkdom van 83.000 miljard dollar, tegenover 86.000 miljard een jaar eerder. “Ongezien in tien jaar”, zo duidde Martine Klutz van Capgemini donderdag bij de voorstelling van het rapport in België.

Als oorzaak wijst Capgemini op de volatiliteit op de markten in 2022, met dalende beursindicatoren, de inflatie en de geopolitieke onzekerheid. De fortuinen in Noord-Amerika maakten vorig jaar de grootste daling in waarde mee (-7,4 procent), gevolgd door Europa (-3,2) en Azië-Pacific (-2,7). Daartegenover staat dat de fortuinen in Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten toenamen, door de toegenomen olie- en gasprijzen.

In België was de daling van het aantal dollarmiljonairs en hun fortuinen kleiner dan de wereldwijde tendens. Ons land telde vorig jaar 138.667 dollarmiljonairs, een daling van 1,7 procent. Hun fortuinen lagen vorig jaar 2,5 procent lager dan in 2021. Het rapport wijst ook nog op de zogeheten ‘affluenten’, mensen van wie het belegbaar vermogen tussen de 250.000 dollar en 1 miljoen dollar ligt, als een interessant segment voor vermogensbeheerders. Die affluenten hebben zo 27.000 miljard dollar in activa. Toch is 34 procent van de vermogensbeheerders niet actief in dat segment.

Voor het rapport zijn 71 markten onderzocht. Capgemini houdt bij de berekening van het vermogen rekening met aandelen, andere waardepapieren, investeringen, cashgeld en vastgoed. De gezinswoning wordt niet meegeteld voor lidmaatschap van het clubje dollarmiljonairs.

