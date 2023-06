Vooraanstaand oppositiefiguur veroordeeld tot twee jaar cel in Senegal

De rechtbank veroordeelde ook de medeverdachte, Ndèye Khady Ndiaye, eigenaar van een schoonheidssalon waar Sonko naar verluidt een werkneemster herhaaldelijk heeft misbruikt, tot twee jaar gevangenisstraf. Tijdens de zaak werden verschillende tenlasteleggingen geherkwalificeerd, waardoor Sonko mogelijk niet kan deelnemen aan de presidentsverkiezingen van 2024. De rechtbank heeft echter nog geen uitspraak gedaan over een eventuele arrestatie van de 48-jarige politicus.

Sonko wordt ervan beschuldigd zich in 2020 en 2021 meermaals te hebben vergrepen aan een medewerkster in het schoonheidssalon. Zelf geeft Sonko toe dat hij het salon bezocht voor rugpijn, maar ontkent hij de verkrachting. Volgens hem gaat het om een complot dat president Macky Sall tegen hem smeedt om hem uit de race voor het presidentschap te houden. Toen Sonko zich voor de zaak in maart 2021 voor de rechtbank moest melden, riep hij zijn aanhangers op om op straat te komen. Dat resulteerde in chaos, waarbij tientallen demonstranten om het leven kwamen.