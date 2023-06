Jonathan Lardot voor derde keer verkozen tot Scheidsrechter van het Jaar: “Ik sta altijd open voor discussie met de spelers, dat helpt”

Jonathan Lardot (39) is door de spelers uit de Jupiler Pro League verkozen tot Scheidsrechter van het Jaar. Voor de Luikenaar is het al de derde keer dat hij de prijs wint. “Het is mooi om te weten dat de spelers mijn werk appreciëren.”

“Da’s fijn om te horen”, zegt Jonathan Lardot als we hem in Sjotcast, de voetbaldpodcast van het Nieuwsblad, vertellen dat hij voor de derde keer is verkozen tot Scheidsrechter van het Jaar. “Een prijs is altijd mooi. En al helemaal als hij is gestemd door de spelers. Dat wil toch zeggen dat ze mij en mijn werk appreciëren.”

Een geheim heeft Lardot naar eigen zeggen niet. “Het begint natuurlijk met goeie beslissingen nemen. Ik probeer er geen rekening mee te houden dat een VAR mij indien nodig nog kan corrigeren. Daarnaast is mijn grootste sterkte mijn connectie met de spelers. Ik sta altijd open voor discussie met hen. Dat helpt. Ook humor is een belangrijk wapen. Eigenlijk is het voortdurend zoeken naar een mix tussen humor en kracht uitstralen. Maar een boodschap met de glimlach overbrengen in plaats van op een arrogante manier, kan al wonderen doen.”