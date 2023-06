SK Beveren-CEO Antoine Gobin laat in zijn kaarten kijken: “De Decker in poleposition voor job als coach, clubs boden al op Barry”

De teleurstelling na het mislopen van de titel in de Challenger Pro League heeft op de Freethiel plaatsgemaakt voor verse moed. Antoine Gobin, CEO van SK Beveren, blikt voor ons nog een laatste keer terug op het afgelopen seizoen en kijkt ook al vooruit op het nieuwe seizoen. Blijven sterkhouders als Vukotic, Bateau, Mbokani en Barry aan boord? En wat met coach Wim De Decker, die einde contract is? De Franse CEO laat al even in zijn kaarten kijken.

Tussen alle meetings met makelaars door neemt Antoine Gobin met plezier de tijd in zijn drukke agenda om terug te blikken op vorig seizoen en een blik te werpen op de toekomst. Het doel om te promoveren werd dan wel niet gehaald, toch speelde geel-blauw zijn beste seizoen sinds jaren. Over een mislukt seizoen willen ze op de Freethiel niet spreken. Terecht. “Als je me op voorhand gezegd zou hebben dat we 68 punten zouden pakken en slechts één thuismatch zouden verliezen, dan had ik op voorhand getekend. Direct”, stelt de Franse CEO. “Met dat aantal punten waren we de voorbije jaren altijd kampioen. Alleen heeft RWDM net iets minder slechte momenten gekend.”

Waar is het dan misgelopen, is de logische vraag? “Elke ploeg heeft dit seizoen wel eens tegenslag gekend: gebrek aan VAR, scheidsrechterlijke beslissingen of de onvoorspelbaarheid van de beloftenploegen”, verklaart Gobin. “Alleen hebben wij een match minder gespeeld: op Virton. Die match mocht nooit gespeeld worden op dat bevroren veld. Dat weet iedereen die wat van voetbal kent. Het draagt ook niet bij aan het professionele imago van het Belgische voetbal. Al moeten we de hand ook in eigen boezem steken. Onder andere tegen SL16 en Jong Genk hadden we zelf beter moeten presteren.”

Ondanks het mislopen van de titel heeft de club dit seizoen wel enorme stappen gezet op en naast het veld, meent Gobin. “We hebben getoond dat we als club in eerste klasse thuishoren. We zijn opnieuw een aantrekkelijke club geworden, waar spelers willen blijven of graag willen komen. We hebben ons imago in het Belgische voetbal hersteld.”

Geen tweestrijd

De ambitie van de Amerikaanse eigenaars blijft ongewijzigd. “We willen zo snel mogelijk weg uit de Challenger Pro League”, stelt Gobin. “Er zijn volgend seizoen meer kansen om te promoveren. Al zijn er dit jaar ook meer ploegen die zullen meestrijden voor de titel. Het zal geen tweestrijd zijn zoals dit jaar. Wie ik tot de favorieten reken? Het is nog vroeg, maar de degradanten zullen er alleszins alles aan doen om snel te promoveren.”

Gobin wil dan ook lessen trekken uit vorig seizoen. “Dit jaar willen we de kern voor 31 augustus volledig af hebben. Vorig jaar kenden we een chaotische zomer, waardoor de kern toen nog niet klaar was. Dat was een fout. In een spelersgroep is er altijd verandering, maar we willen een competitieve kern behouden. Ons plan is niet om twintig nieuwe spelers aan te trekken. Momenteel zijn we in gesprek met de huidige spelerskern, daarna speuren we de markt verder af.”

Barry grof wild

De vraag die elke Beveren-fan zich stelt: blijven Barry en Mbokani aan boord? Barry is grof wild op de transfermarkt, terwijl Mbokani enkel een optie bij promotie had. “Er hebben al clubs een bod gedaan op Barry”, bevestigt Gobin. “We zouden hem graag op de Freethiel houden, maar dat is niet alleen onze beslissing. En als hij zou vertrekken, moet er boter bij de vis. Hij ligt nog twee jaar onder contract met optie. Mbokani is een van de spelers met wie we in gesprek zijn. Ik had zijn makelaar net nog aan de lijn. Hij is een van de beste spitsen ooit uit de Belgische competitie. Hij had het hier enorm naar zijn zin en heeft al zijn beloftes waargemaakt. Maar of hij blijft, is nog te vroeg om te zeggen.”

En wat met trainer Wim De Decker, wiens contract in juni afloopt? De Decker is momenteel met vakantie, maar Gobin hoort hem bijna dagelijks. “Wim ligt in poleposition om volgend jaar opnieuw onze trainer te zijn, zeker omdat we continuïteit belangrijk vinden. Hij had een contract getekend voor een jaar. Na het seizoen zouden we opnieuw samenzitten. We zitten dus op schema. Als club waren we tevreden met zijn manier van werken en kunnen we hem niets verwijten.” De club hoopt in de komende weken met nieuws naar buiten te komen.