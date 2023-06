DE INSIDER. Ozempic gebruiken om een strak lijf te krijgen, is dat wel legaal?

Ozempic, het revolutionaire medicijn voor diabetici, geraakt niet bij de mensen die het nodig hebben, klagen dokters. Want het werkt ook als vermageringsmiddel, en daarom bestellen heel wat mensen het om te sporten of simpelweg voor een strak lijf. Maar kan dat zomaar in België? Reporter Thibaut Renson testte het uit en doet zijn verhaal in onze actuapodcast De Insider.