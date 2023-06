“Moordenaars”: namen van Reuzegommers in roze graffiti op Gentse stadshal aangebracht, politie start onderzoek

Krachtpatsers cashen op Korenmarkt: gespierde ijsjesverkoper verdient 50 euro

Wie voldoende spierkracht in huis had, kon donderdagmiddag een flink centje bijverdienen op de Korenmarkt. Vrijwilligers kregen er 1 euro per keer dat ze zich opdrukten aan een fitnesstoestel.