Exit Boniface (?), vertrek van clubiconen en leegloop bij Standard: van deze spelers nemen we na dit seizoen afscheid

De Jupiler Pro League nadert zijn conclusie en dus zijn de clubs al vol in de weer met hun selectie voor 2023-24 samen te stellen. Nu vraagt u zich waarschijnlijk af wie komend weekend zijn laatste wedstrijd op Belgische bodem zal spelen. Een overzicht van de spelers uit de top acht (plus Anderlecht) die we volgend seizoen niet meer zullen kunnen bewonderen op onze velden.

Antwerp: afscheid van clubicoon, vertrek van revelatie

Vorig weekend nam Faris Haroun voor de wedstrijd tegen Union afscheid van de Bosuil. De Belg met Tsjadische roots was jarenlang kapitein van de Great Old en hangt na dit seizoen zijn schoenen aan de haak.

Tijdens diezelfde wedstrijd kreeg Antwerp-aanvaller Calvin Stengs zijn derde gele kaart in de Champions’ Play-offs. De Nederlander is dus geschorst voor de allesbeslissende laatste confrontatie tegen Genk en zo zit zijn Belgische avontuur er vervroegd op. De schoonzoon van Frank de Boer werd voor één seizoen geleend van OGC Nice.

Naast Stengs ziet Antwerp nog een sterkhouder vertrekken. Wilian Pacho maakt in de zomer de overstap naar Frankfurt. De Duitse club telt zo’n zestien miljoen euro neer voor de Ecuadoriaanse verdediger. Pacho wordt de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van de Great Old.

Wilian Pacho zal volgend seizoen uitkomen voor Eintracht Frankfurt dat zestien miljoen neertelde voor hem. — © BELGA

Union: aanvallende weelde uitgedund

Ook Union moet voor komend seizoen opzoek gaan naar de vervangers van enkele smaakmakers. Simon Adingra werd voor één campagne gehuurd van zusterclub Brighton en zal terugkeren naar de Seagulls. Ook Yorbe Vertessen, die in de winter overkwam van PSV en Dante Vanzeir moest doen vergeten, pakt na de laatste wedstrijd zijn koffers weer. De Belgische spits werd tijdens zijn verblijf in het Dudenpark geteisterd door blessures.

Of Victor Boniface vertrekt, valt nog even af te wachten. De Nigeriaanse spits gooide hoge ogen door zijn sterke prestaties, vooral in de Europa League, en is grof wild op de transfermarkt.

Simon Adingra (links) viert met Victor Boniface (rechts). — © Isosport

KRC Genk: wat met Samatta?

Bij de derde titelkandidaat van het seizoen is het nog niet zeker wie de poorten van de Cegeka Arena achter zich zal toetrekken. Enkel bij de naam Ally Samatta staan er momenteel vraagtekens. De Tanzaniaanse spits wordt gehuurd van het Turkse Fenerbahçe, maar het is nog niet duidelijk of Genk de aankoopoptie zal lichten.

Is Ally Samatta ook volgend seizoen nog een ‘Genkie’? — © BELGA

Club Brugge: nu wel definitief afscheid van Lang?

Blauw-zwart zal de play-offs eindigen op een ietwat teleurstellende vierde plaats. Volgend seizoen zal het dus beter moeten voor de uittredende landskampioen. Club is al volop actief op de spelersmarkt, maar zal ook rekening moeten houden met buitenlandse interesse voor enkele sterkhouders. Momenteel lijkt Tajon Buchanon de grootste kanshebber om de Belgische competitie te verlaten. De Canadese aanvaller kan rekenen op concrete belangstelling van Inter, al hebben de betrokken partijen nog niet meer dan een mondeling akkoord.

Noa Lang nam eind vorig seizoen al afscheid van zijn Belgische fans, maar geraakte uiteindelijk niet weg uit Brugge. Het goudhaantje van blauw-zwart zal waarschijnlijk ook deze zomer zijn zinnen zetten op een buitenlands avontuur. Het is geen geheim dat de Nederlander hogerop wil.

LEES OOK. Club Brugge wil van Noorse middenvelder Hugo Vetlesen vierde zomeraanwinst maken

Noa Lang droomt van een transfer naar een Champions League-club. — © BELGA

KAA Gent: ervaring ruimt plaats

De Buffalo’s zullen aan het einde van deze campagne een resem spelers uitzwaaien. Vadis Odjidja is misschien wel de opvallendste naam. De 34-jarige middenvelder maakte door aanhoudend blessureleed een moeilijk seizoen door en zijn aflopende contract wordt niet verlengd. Ook Bruno Godeau en Darko Lemajić zijn einde contract. Over Lemajić twijfelt het bestuur nog, maar het vertrek van Godeau lijkt een uitgemaakte zaak.

Kamil Piątkowski wordt dan weer gehuurd van Salzburg, zonder aankoopoptie, en wil graag nog een seizoen langer in de Oost-Vlaamse hoofdstad vertoeven. Maar momenteel is het niet duidelijk of dat financieel lukt voor de Buffalo’s. Het verhaal van Jens Petter Hauge in België werd geen succes. De Noorse middenvelder zal terugkeren naar Frankfurt.

Of Sven Kums volgend seizoen nog in de Ghelamco Arena zijn thuiswedstrijden zal spelen, is nog niet zeker. Momenteel ligt er een contract voor een extra jaar klaar, maar de ex-Gouden Schoen laat na een prima seizoen nog op zich wachten. De 35-jarige middenvelder verwacht meer van de club.

Vadis Odjidja zal Gent na vijf seizoen verlaten. — © BELGA

Cercle Brugge: transfer wenkt voor sterkhouder

Sportief directeur van Cercle Carlos Avina is met het oog op de toekomst zijn ambitieuze zelve, al zullen er na dit seizoen enkele smaakmakers vertrekken. Ondanks dat doelman Radosław Majecki en centrale verdediger Jean Marcelin terug naar Monaco trekken, zullen er een handvol spelers de omgekeerde beweging maken.

Dino Hotić zegt Cercle ook vaarwel. De Bosniër is einde contract en wil niet verlengen. Hij kan rekenen op verschillende aanbiedingen vanuit Turkije en zal volgend seizoen niet meer te bewonderen zijn op onze Belgische velden.

De Vereniging verzekerde zich afgelopen weekend van een knappe zevende plaats. Het is dan ook geen verrassing dat enkele sterkhouders in de belangstelling staan van buitenlandse clubs. De Japanse spits Ayase Ueda scoorde dit seizoen al 22 keer, play-offs inbegrepen. Hij lijkt deze zomer dan ook een mooie transfer te kunnen versieren.

Dino Hotić feliciteert Ayase Ueda. — © BELGA

Standard Luik: leegloop bij de Rouches?

Na het vertrek van coach Ronny Deila naar Club Brugge, dreigen de Rouches ook enkele vaste waarden kwijt te geraken. De onderhandelingen over een nieuw contract met Gojko Cimirot zijn op de klippen gelopen. En er zijn kapers op de kust. Naar verluidt zouden Antwerp en Burnley geïnteresseerd zijn in de diensten van de dertigjarige defensieve middenvelder.

Steven Alzate wordt gehuurd van Brighton, maar Standard zou hem graag nog wat langer willen houden. Het prijskaartje dat daaraan vasthangt, zal bepalend zijn voor zijn toekomst in Luik. Ook de huurperiode van Philip Zinckernagel loopt op zijn einde. Ondanks dat de Rouches hem een verlengd verblijf willen aanbieden, lijkt ‘leenheer’ Olympiakos geïnteresseerd om Zinckernagel volgend seizoen aan de eigen selectie toe te voegen.

Philip Zinckernagel werd deze zomer door Olympiakos uitgeleend aan Standard. — © BELGA

Westerlo: weinig beweging in de Kempen

De Kemphanen speelden een goed eerste seizoen na hun terugkeer naar de hoogste voetbalklasse. Momenteel lijken er twee spelers met zekerheid dit weekend hun laatste wedstrijd voor Westerlo te zullen spelen. Bryan Reynolds wordt gehuurd van AS Roma en neemt afscheid van ’t Kuipje. Of de 21-jarige rechtsachter volgend seizoen in Italië zal spelen, is nog niet duidelijk. Hij kan rekenen op interesse van Feyenoord en Galatasaray.

Vorige week kreeg Tuur Dierckx te horen dat zijn contract niet verlengd wordt. Of de Belgische flankaanvaller in de Jupiler Pro League aan de slag blijft, zal enkel de toekomst kunnen uitwijzen.

Tuur Dierckx moet opzoek gaan naar een nieuwe werkgever. — © BELGA

Anderlecht: grote kuis bij paars-wit

Na een enorm teleurstellend seizoen zal er bij paars-wit een kwaliteitsinjectie moeten komen. En dat betekent dat sommige spelers, lees grootverdieners, plaats zullen moeten ruimen. Adrien Trebel zijn periode bij Anderlecht was niet bepaald een succes. De Franse middenvelder was dé topverdiener bij de Belgische recordkampioen, maar kon nooit overtuigen in het Lotto Park. En nu is Trebel einde contract. Ook Lior Refaelov moet vertrekken, alleen is het nog wel de vraag of dat naar het buitenland zal zijn. De Israëlische aanvallende middenvelder is al sinds 2011 te bewonderen in onze competitie en won in 2020 de Gouden Schoen. Refaelov heeft, ondanks zijn leeftijd, al aangegeven nog niet op voetbalpensioen te willen gaan.

In januari kwam Islam Slimani de paars-witte aanval versterken. De 34-jarige Algerijn scoorde acht keer in tien wedstrijden en bleek waardevol voor Anderlecht. Zijn contract was maar van korte duur en dat loopt nu dus af. De Brusselaars zouden hem graag nog langer aan boord houden, maar de ervaren spits kan rekenen op lucratievere aanbiedingen vanuit het Midden-Oosten.