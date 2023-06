Ook in beroep krijgt Liberiaanse rebellenleider celstraf van 20 jaar in Zwitserland

De rechters besloten de aanklacht voor misdaden tegen de menselijkheid, begin dit jaar toegevoegd door het openbaar ministerie en de aanklagers, tegen de 48-jarige Alieu Kosiah te handhaven. De verdediging betwistte alle beschuldigingen en vroeg de vrijspraak. Alain Werner, advocaat van vier van de zeven aanklagers noemde de beslissing historisch.

Het Zwitserse Strafhof verklaarde Kosiah in 2021 al schuldig aan onder meer moorden, verkrachting en het inzetten van kindsoldaten tijdens de eerste burgeroorlog in de jaren negentig. De ex-commandant verhuisde in 1998 naar Zwitserland en werd er in 2014 gearresteerd. Zijn militie vocht tegen het Nationale Patriottische Front van Liberia dat werd geleid door de latere president Charles Taylor.

De conflicten in Liberia eisten van 1989 tot 2003 ongeveer een kwart miljoen levens. Een Zwitserse wet geeft aanklagers in het land de mogelijkheid om verdachten van oorlogsmisdaden te vervolgen, ongeacht waar de misdrijven zouden hebben plaatsgevonden.