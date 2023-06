Schattige beelden tonen hoe berenwelpjes in opvangcentrum voor het eerst buiten spelen: “Bezoekers kunnen hen nu ook bewonderen”

Hoogdag in opvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren: het luik van het binnenverblijf van de berenwelpjes ging donderdag omhoog en dat blijft zo. Na eerdere voorzichtige verkenningen trokken de welpjes voor het eerst vol vertrouwen de buitenwereld in. Hun gespeel en gestoei zorgden voor groot enthousiasme bij hun soortgenoten en dierenliefhebbers langs de zijlijn. “Bezoekers krijgen nu ook de kans om hen te zien.”

“Het zijn kadetten, hé.” Met pretoogjes keek Karel Ackaert, bezieler van De Zonnegloed in Oostvleteren, donderdagnamiddag naar de twee welpjes van de Oekraïense bruine berin die er sinds vorig najaar wordt opgevangen. Vol enthousiasme kropen de welpjes vanuit de beschermende omgeving van mama Sandra en klommen ze naar boven op de tralies van hun binnenverblijf. (Lees verder onder de foto’s)

Vol enthousiasme kropen de welpjes vanuit de beschermende omgeving van mama Sandra. — © Thijs Pattyn

De welpjes klommen de tralies op voordat het luik geopend werd. — © Thijs Pattyn

“Een veelbelovend teken: ze zijn in vorm en lijken te popelen om naar buiten te gaan”, stelde Karel voordat het luik naar het buitenverblijf definitief omhoogging. Een uurtje snuffelden Sandra en haar welpjes het openstaande luik af en plaatsten af en toe een pootje buiten. De eerste voorzichtige stapjes evolueerden snel in gestoei en sprongetjes op het gras in het buitenverblijf.

“Deze taferelen zijn uniek”, stelt Ackaert. “We hebben al een paar keer het luik tijdelijk geopend als test, maar nooit eerder waagden ze zich zo ver buiten. Prachtig om te zien.” (Lees verder onder de foto)

De eerste nieuwsgierige blikken vanonder het geopende luik. — © Thijs Pattyn

Vanuit het aanpalend buitenverblijf kwamen de soortgenoten geregeld een kijkje nemen: Tishka, de broer van Sandra, en Uli en Mimi, allebei afkomstig uit een betonnen kooi van een Albanees hotel.

“We hadden plaats voor vier beren en nu hebben we er plots zes”, lacht Karel. “De zwangerschap van Sandra was een complete verrassing voor ons. Normaal zijn er geen geboortes in De Zonnegloed: wij zijn geen commerciële dierentuin, maar een opvangcentrum voor dieren die nergens ander terechtkunnen.” (Lees verder onder de foto)

Taferelen van het gestoei. — © Thijs Pattyn

Aanvankelijk dachten de verraste medewerkers van De Zonnegloed dat er op 16 januari drie welpjes geboren waren, maar het bleken er uiteindelijk twee. “Het gaat vermoedelijk om een mannetje en vrouwtje, maar zekerheid hebben we nog niet. Daarom moeten we ook nog even wachten met namen.”

Het geslacht kan pas gecontroleerd worden van zodra de welpjes even gescheiden worden van de moeder. “Dat gebeurt tijdens de tandingreep van Sandra, maar wanneer weten we nog niet.” (Lees verder onder de foto)

Nooit eerder waagden de welpjes zo ver buiten. — © Thijs Pattyn

Zonder de verrassende bevalling zou die ingreep al gebeurd zijn. De Zonnegloed zamelde in één dag tijd meer dan 3.500 euro in voor de tandoperatie. Sandra bleek haar tanden te hebben kapotgebeten op tralies door de oorlogsstress in Oekraïne.

“Samen met Tishka werden ze vorig jaar uit een Oekraïense zoo geëvacueerd. We hopen hen nu nog een mooi leven te geven bij ons in Oostvleteren. De urgentie is voorlopig geweken: Sandra lijkt nu nog nauwelijks last te hebben van de tandpijn. Mogelijk had haar afwijkende gedrag van enkele maanden geleden te maken met de zwangerschap.” (Lees verder onder de foto)

Oom Tishka keek toe vanaf de zijlijn. — © Thijs Pattyn

“Nu het luik van het binnenverblijf openblijft, krijgen ook onze bezoekers voor het eerst de kans om de welpjes te zien. Dankzij onze bezoekers en giften kunnen wij het belangrijk werk verderzetten voor onze honderden verwaarloosde, achtergelaten en inbeslaggenomen wilde dieren in het enige wild animal sanctuary van het land”, besluit Karel.

Deze bezoekers probeerden een glimp op te vangen van de dieren. — © Thijs Pattyn

Medewerkers van De Zonnegloed volgden de welpjes vanaf de zijlijn. — © Thijs Pattyn

Ze namen heel wat beelden. — © Thijs Pattyn