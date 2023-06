Alweer een vertrek bij Ajax: “zwaar teleurgestelde” trainer John Heitinga moet opkrassen

Op persoonlijk vlak was het een zware beslissing en niet makkelijk om het hem te vertellen”, zei directeur voetbalzaken Sven Mislintat. “John is op een lastig moment ingestapt om de club te helpen en dat heeft hij met volle overtuiging gedaan. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Hij heeft de afgelopen maanden veel geleerd en wij willen graag een rol spelen bij zijn verdere ontwikkeling en John aan de club verbonden houden. Maar ik heb de conclusie getrokken dat Ajax nu een meer ervaren trainer voor de groep moet hebben. Voor de fase waarin we zitten en om Ajax beter te laten presteren dan het afgelopen seizoen, is dat van groot belang.”

De 39-jarige voormalige verdediger, die de voorbije jaren trainer was in de jeugdacademie van Ajax, nam in februari ad interim over na het ontslag van Alfred Schreuder. De ex-coach van Club Brugge werd aan de deur gezet door de Amsterdammers na zeven matchen op rij zonder zege. Op het moment dat Heitinga overnam, stonden de hoofdstedelingen vijfde, waarna Ajax zeven opeenvolgende overwinningen in de Eredivisie boekte.

Op het einde van het seizoen bleef Ajax wel zonder prijs achter want in de finale van de Nederlandse beker was PSV na penalty’s te sterk en op het einde van de competitie stonden zowel Feyenoord als PSV een trapje hoger. Ajax beëindigde het seizoen daardoor op een derde plek, waardoor het volgend seizoen voor het eerst in vijftien jaar niet zal aantreden in de Champions League.

“Het was een moeilijk besluit, omdat John een goed mens en een grote persoonlijkheid is. Maar de hele reis met Heitinga was onvoldoende. De grote wedstrijden heeft hij niet gewonnen”, aldus sportieve baas Sven Mislintat bij De Telegraaf. “Natuurlijk was hij hevig teleurgesteld. Ik heb nooit gezien dat een hoofdcoach weer assistent werd. Dat is geen mogelijkheid. Ook omdat ik vind dat John de karaktereigenschappen van een hoofdcoach heeft.”

Huntelaar verlengt contract als technisch manager

Klaas-Jan Huntelaar heeft zijn contract als technisch manager bij Ajax verlengd. De Nederlandse oud-aanvaller tekende voor vier jaar bij, tot medio 2027. Zijn huidige contract liep op 30 juni af.

De 39-jarige Huntelaar maakt sinds maart 2022 deel uit van het technisch management van Ajax. Hij rapporteert aan de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Hij gaat zich de komende jaren onder meer richten op de doorstroom van jeugdspelers naar Jong Ajax en het eerste elftal.

“In deze rol sta ik voor een groot deel op eigen benen. Maar ik ga ook veel samenwerken, bijvoorbeeld met de scouting en natuurlijk met Sven. Het totale plaatje is belangrijk voor mijn ontwikkeling. Daarover hebben we intern goede gesprekken gevoerd voordat we de beslissing namen om te verlengen”, aldus Huntelaar.