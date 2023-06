“Menstruatieverlof” vanaf nu officieel van kracht in Spanje

Spanje is het eerste Europese land dat vrouwen menstruatieverlof toestaat. De nieuwe wet op seksuele en reproductieve gezondheid is donderdag in werking getreden.

In februari had het parlement al definitief groen licht gegeven voor de wet die menstruatieverlof in het leven roept voor vrouwen die af te rekenen hebben met pijnlijke maandstonden. Hoe lang het menstruatieverlof mag duren, bepaalt de wet niet. Daarover moet een arts beslissen. De kosten van het verlof worden gedekt door de staat.

De maatregel is een onderdeel van een veel ruimere tekst die werd goedgekeurd. Zo versterkt de wet de toegang tot abortus in openbare ziekenhuizen. Daarnaast wordt het voor 16- en 17-jarigen mogelijk om een abortus te ondergaan zonder de toestemming van hun ouders. Ten slotte wordt ook de seksuele opvoeding in scholen aangescherpt en worden voorbehoedsmiddelen en menstruatieproducten gratis aangeboden op middelbare scholen. De tekst laat tieners ook toe om van geslacht te veranderen, mits bepaalde voorwaarden.

Spanje is het eerste Europese land waar menstruatieverlof wettelijk is verankerd. In Azië zijn er wel bepaalde landen waar verlof in zo’n situatie mogelijk is. In Taiwan bijvoorbeeld mogen vrouwen drie dagen per jaar thuisblijven en krijgen ze de helft van hun salaris. In Zuid-Korea moeten werkgevers hun vrouwelijke werknemers één dag per maand vrij geven als ze daar aanspraak op maken.