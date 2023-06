Opwijk

De rechtbank in Brussel heeft zich donderdag gebogen over de grootschalige oplichting rond de Affligembrouwerij in Opwijk. Biertelg Leo De Smedt riskeert een fikse celstraf nadat hij samen met meester-oplichter Hans Velle meer dan twintiger slachtoffers zou hebben opgelicht voor meer dan drie miljoen euro. Daarbij zelfs zijn eigen dochters.