Kamp met zowat 350 migranten geëvacueerd in Calais

Volgens de prefect, Jacques Billant, ging het om “de grootste locatie voor migraten in Calais” en was het kamp al enkele maanden geleden opgezet in een handelszone die nog in ontwikkeling is. De ontruiming ervan was “absoluut noodzakelijk” gezien de “onveilige en ongezonde situatie ter plaatse”.

De operatie door de ordediensten is rustig verlopen. De meeste personen hebben vrijwillig ingestemd de site te verlaten en werden naar opvangcentra gebracht, voegde Billant er nog aan toe. Vijf personen werden gearresteerd.

De organisatie Auberge des migrants, die migranten bijstaat, hekelt dan weer dat de migranten gedwongen werden om de site te verlaten. “Ze hadden geen keuze. Als ze niet in de bussen stapten, werden ze gearresteerd”, aldus coördinator Pierre Roques, die een vijftigtal mensen op eigen houtje het kamp zag verlaten.

De Franse autoriteiten in het noorden van Frankrijk blijven strijden tegen illegale migranten die zich er tijdelijk vestigen in de hoop de Engelse kust te bereiken. Ongeveer 46.000 van hen zijn er in 2022 in gammele bootjes in geslaagd het Kanaal over te steken, een record.