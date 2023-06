PSG heeft door precaire situatie met doelman even geen zin om te vieren en annuleert titelfeest

Paris Saint-Germain heeft zijn geplande kampioenenviering van zaterdag in het Parc des Princes geannuleerd. Dat maakte coach Christophe Galtier donderdag bekend op zijn persconferentie in aanloop naar de laatste competitiematch tegen Clermont Foot. De club is in gedachten bij reservedoelman Sergio Rico, die vorige zondag in Andalusië een zwaar ongeluk had met een paard.

De 29-jarige Rico zat vorige zaterdag nog op de bank in de titelmatch tegen het Straatsburg van Matz Sels. Op zondag trok hij naar zijn geboortestreek voor een bedevaart. Daar gebeurde een ongeluk met een paard, dat door PSG niet verder in detail werd uitgelegd. Volgens Spaanse media werd Rico het slachtoffer van een schedeltrauma.

PSG-coach Christophe Galtier zei donderdag dat “de hele club in gedachten is bij Sergio, zijn vrouw en familie”. “We zullen zaterdag op het veld ons best proberen te doen, maar dat is moeilijk. Ik heb geen verder nieuws over zijn toestand.”

De spelers van zijn ex-club Sevilla eerden Rico woensdagavond in de Europa League-finale door bij het opstappen van het veld een shirt te dragen met de boodschap “We staan achter je, Sergio”. In 2019 maakte de doelman de transfer van Sevilla naar PSG.

Vrouwlief Alba Silva plaatste eerder deze week een emotioneel bericht op Instagram: “Laat me niet alleen, mijn liefste, want ik zweer dat ik dat niet kan. Ik weet niet hoe ik zonder jou moet leven. We wachten op je, we houden veel van je!” Ze kreeg steun van onder anderen Antonela Roccuzzo (mevrouw Messi) en Wanda Nara (mevrouw Icardi).