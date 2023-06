Nederlandse vakbonden vol lof over initiatief van Weyts om leraars-specialisten aan te stellen

“Het lijkt me bij modern personeelsbeleid horen dat een werkgever onderscheid kan maken tussen wie er echt bovenuit steekt en wie gewoon goed functioneert”, zegt Woestenberg aan het Algemeen Dagblad, verwijzend naar het initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Hij wil namelijk leraars-specialisten aanstellen die vanaf september maandelijks ongeveer 250 euro netto meer zouden verdienen dan hun collega’s.

Nederland, dat ook te kampen heeft met een lerarentekort, heeft al op verschillende manieren geprobeerd om de job aantrekkelijker te maken. Zo zijn er zij-instromers, is er extra geld voor leerkrachten op ‘moeilijke scholen’ en is er een ‘grotestedenbonus’ van 1.000 euro per jaar omdat het wonen er zo duur is.

De Nederlandse vakbond CVN Onderwijs ziet een systeem zoals dat van Weyts als een oplossing die ook voor Nederland zou kunnen werken. “Wat ik er mooi aan vind, is dat het meesterschap beloont. Deze discussie gaat over kwaliteit, want over inflatie hoeven werknemers in België het niet te hebben: daar geldt nog de automatische prijscompensatie. Wij hebben in Nederland van het kabinet 5,2 procent ruimte gekregen om de lonen te verhogen. Mooi, maar daarmee haal je de inflatie niet eens. Wij willen ook graag naar kwaliteit kijken.’’

In Vlaanderen wordt het plan echter niet door iedereen als dé oplossing gezien. Want het is aan de directie om te besluiten wie een loonsverhoging krijgt of niet en maximaal één op de twintig leraren heeft recht op dat extraatje. Vorige week lanceerde Teacher Tapp Vlaanderen, een app voor mensen uit het onderwijs die in het werkveld de vinger aan de pols wil houden, een poll met de vraag of de maatregel goed was om het lerarentekort aan te pakken. 42 procent van de respondenten gaf aan het ‘helemaal oneens te zijn”, slechts 3 procent was het er ‘helemaal mee eens’. De meerderheid gaf aan geen specialist te willen worden. En 57 procent van de directies gaf aan het niet te willen implementeren.