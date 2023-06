Bekende Nederlandse advocate Inez Weski komt vrij

Het voorarrest van de Nederlandse advocaat Inez Weski wordt opgeheven. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam donderdag beslist. De raadkamer oordeelt dat er geen grond meer is om haar langer vast te houden.

Haar advocaten laten aanvullend weten dat Weski tijdens de voorlopige hechtenis geen verklaring heeft afgelegd “vanwege haar geheimhoudingsplicht”. Ze zal dit later ook niet doen, melden ze in een persbericht.

LEES OOK. Inez Weski, de advocate met zwarte ogen en een voorliefde voor spraakmakende zaken, zit nu zelf in de cel (+)

De 68-jarige Weski wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze werd op 21 april gearresteerd. “De impact van alles wat er is gebeurd sinds 21 april is groot. Wij vragen iedereen met klem haar privacy te respecteren”, aldus haar advocaten Fébe Schoolderman en Rob Baumgardt.

LEES OOK. Hoe de steradvocate van Nederland bezweek onder druk van de mocromaffia (+)

Weski stond Ridouan Taghi bij, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, maar legde na haar arrestatie de verdediging neer. Ze zou informatie van haar inmiddels ex-cliënt vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

Weski blijft wel verdachte. Als het onderzoek is afgerond, volgt een beslissing van het Openbaar Ministerie of ze voor de rechtbank moet verschijnen.