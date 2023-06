“Wie zijn hond wil verdrinken, zegt dat hij hondsdolheid heeft”: afgezette RWDM-voorzitter Thierry Dailly bijt van zich af

Een dag na het statement van John Textor op de clubwebsite van RWDM leggen we ons oor te luister bij Thierry Dailly, de afgezette voorzitter van de kersverse eersteklasser. “Wat ik in acht jaar voor elkaar heb gekregen, dát is voetbal. Maar dit? Dat is een personage in het voetbal”, vertelt Dailly.

Wanneer we Thierry Dailly bellen, is hij net op de terugweg naar België. De opzijgeschoven voorzitter van RWDM, die nog steeds 20 procent van de aandelen bezit, heeft het nieuws in het buitenland moeten vernemen. Niet echt een moment waarop je zoiets verwacht.

“Je verwacht zoiets hoegenaamd niet”, haalt Dailly de schouders op. “Ik was verbijsterd over deze beslissing. Iedereen weet hoe ik de voorbije acht jaar heb gewerkt. Of het nu op financieel of sportief vlak was: ik meen toch te mogen stellen dat het een groot succes is geweest, met de recente titel als hoogtepunt. Als je dan op je bord krijgt dat je incapabel bent op het vlak van rekrutering, dat ook sportdirecteur Julien Gorius gefaald heeft...”

“Anderzijds was ik ook helemaal niet verbaasd toen ik het las. Het is niet de eerste keer dat het personage(Dailly doelt op John Textor, red.) zo’n uitschuiver maakt. Na de kampioenenwedstrijd vroeg men hem wat zijn sportieve ambities zijn. Zijn antwoord: Botter les fesses d’Anderlecht et Union(“Anderlecht en Union een schop onder de kont geven”, red.). Dat zegt genoeg over zijn niveau.”

“Als we naar het sportieve luik kijken, hoef je alleen maar kijken naar onze huidige selectie. Wie is er allemaal gerekruteerd door Julien Gorius? 95 procent van de spelers die hier kampioen zijn geworden. Die man heeft hier uitzonderlijk goed werk geleverd. Als ik dan zie hoe Textor zich de kampioensbeker toe-eigent, zeggend dat hij tijdig is tussengekomen en dat RWDM dankzij hem kampioen is geworden... Dat kan ik niet begrijpen.”

“Hij verwijt me dat de ploeg niet op punt stond voor aanvang van de eerste competitiespeeldag. Elke doorgewinterde voetballeider zal me echter gelijk geven als ik zeg dat de beste zaakjes midden augustus, soms zelfs eind augustus worden gedaan. Een team kán gewoon niet helemaal op punt staan voor aanvang van de competitie.”

Tien jaar met Thierry

“Na het binnenhalen van de titel vertrouwt Textor de pers toe dat hij nog tien jaar wil doorgaan met mij. We kunnen nog elke dag botsen, maar als ons dat jaar na jaar een titel oplevert, gaan we zo door. En kijk, nu begrijp je dat het van A tot Z gelogen was. Ik word aan de deur gezet, zonder boe of bah. Wat ik allemaal voor de club betekend heb, is plots vergeten. Ach ja, hij heeft het Jean-Michel Aulas, een icoon van het Franse voetbal, ook geflikt bij Olympique Lyon.”

“Wie denkt dat het een emotionele beslissing is van Textor, vergist zich. Dit was al drie à vier weken voorzien, langer zelfs. En dan toch met mooie woorden staan zwaaien op de avond van de titel. We hadden alles samen zo mooi uitgetekend, maar van ons gezamenlijke engagement blijft niets meer over. Dat is voor mij geen voetbal. Wat ik in acht jaar voor elkaar heb gekregen, dát is voetbal. Maar dit? Dat is een personage in het voetbal.”

Hondsdolheid

Wat het meest in het oog sprong in het lijvige statement van Textor, waren de volgende beschuldigingen jegens Dailly: verduistering van clubfondsen, misbruik van zakelijke bevoegdheid en verstoring van het bedrijfsbestuur, en gewelddadig en intimiderend gedrag dat resulteerde in een toxische werkplek.

“Die zware beschuldigingen, die totaal ongegrond zijn, ontken ik met klem”, is Dailly resoluut. “Ik ga hier evenwel heel rustig mee om. Ik wentel mij immers niet graag in negativiteit en wraakzuchtigheid zit ook niet in mij. Ik denk bovendien dat iedereen in het prof- en amateurvoetbal intussen weet dat ik een correct man ben, daarvoor zit ik lang genoeg in het voetbal. Ach, wie zijn hond wil verdrinken, zegt dat hij hondsdolheid heeft. Dat is exact wat er nu gebeurt.”

Voor het leven

“Wat er gebeurd is, is choquerend en kwetsend, maar ergens raakt het me ook niet. Ik weet immers dat ik voor driehonderd procent recht in mijn schoenen sta. Dat zal ik ook aantonen wanneer het nodig is.”

“En wat nu met de club? RWDM zal nooit ophouden voor mij. Ik ben aandeelhouder, en ik zal voor het leven voorzitter blijven. Als ik een bericht krijg van supporters, is het monsieur le président, merci président. Ik zal geen énkele wedstrijd missen in het stadion, en wat er ook gebeurt, ik zal altijd eerste supporter van de club blijven. Dat Textor 80 procent van de aandelen bezit, daar kan en zal ik niet tegen ingaan. Het zal alleszins niets veranderen aan het feit dat de club het belangrijkst is voor mij, en niet de personen errond.”