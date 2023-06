Kind schiet per ongeluk vierjarig zusje dood in Chicago

In een buitenwijk van de Amerikaanse stad Chicago, in de staat Illinois, heeft een kind per ongeluk een vierjarig meisje doodgeschoten. Dat blijkt uit een verklaring van de politie.

Het incident vond woensdag plaats rond 10 uur (lokale tijd), toen de politie ontdekte dat een kind “per ongeluk met een vuurwapen was neergeschoten door een ander kind uit hetzelfde gezin”, aldus de verklaring.

De vader van het slachtoffer, die de geregistreerde eigenaar was van het gebruikte pistool en die de hulpdiensten belde, vertelde onderzoekers dat het pistool hoog in een kast was opgeborgen. Het is nog onduidelijk hoe het kind het wapen wist te bemachtigen.

Elk jaar worden in de VS zowat 19.000 kinderen gedood of verwond door vuurwapens, blijkt uit officiële cijfers. In 2020 waren vuurwapens nog de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren.