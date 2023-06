Dalilla Hermans verzamelt brieven aan Sanda Dia voor boek: “Om familie eraan te herinneren dat maatschappij mooier werd omdat hij heeft geleefd”

“Ik roep jullie allemaal op om een brief aan Sanda Dia te schrijven over de positieve impact die hij heeft gehad op je leven”, klinkt het op Instagram. “Dat kan iets klein zijn als een bedenking die je je maakte, en die iets in jezelf in gang zette. Of een gesprek dat je voerde dat je zonder Sanda’s aanwezigheid in deze wereld nooit gevoerd had. Of iets concreets als het aanpassen van de manier waarop je bepaalde dingen doet. Van al die brieven ga ik een boek maken, dat ik aan Sanda’s vrienden en familie wil bezorgen. Een naslagwerk dat hen eraan zal herinneren dat deze maatschappij mooier werd omdat Sanda Dia heeft geleefd.”

“Ik kreeg al prachtige brieven binnen op letterstosanda@gmail.com, maar wil zoveel mogelijk mensen oproepen om in de pen te kruipen”, aldus nog Hermans. “Niet om boosheid en frustratie te ventileren (hoewel die legitiem zijn!), want daar zijn genoeg andere manieren voor. Maar om je dankbaarheid te uiten, en te delen wat je leerde door en van Sanda Dia.”