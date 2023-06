Zelenski wil een duidelijke beslissing over de Oekraïense toetreding tot de NAVO: “De tijd is gekomen en twijfels moeten verdwijnen”

Volodimir Zelenski heeft op de top van de Europese Politieke Gemeenschap in Moldavië een vurig pleidooi voor de toetreding van zijn land tot de NAVO en de Europese Unie gehouden. Hij wil dat er een duidelijke beslissing valt over het Oekraïense lidmaatschap bij de Noord Atlantische Verdragsorganisatie en vraagt ook veiligheidsgaranties tijdens het toetredingsproces. “De tijd is gekomen en twijfels moeten verdwijnen”, zei de Oekraïense president.

“Elke twijfel die we tonen is een loopgraaf die Rusland zal proberen te bezetten”, waarschuwde Zelenski op de top in Moldavië. “Alle Europese landen die een grens met Rusland hebben en die niet willen dat Rusland een deel van hun grondgebied afrukt moeten volwaardige leden van de NAVO en de EU worden”, verklaarde hij. “Er zijn slechts twee alternatieven: ofwel een open oorlog, of een sluipende Russische bezetting. Elke keer dat we beslissingen voorbereiden en nemen in het belang van Europa, van onze waarden, moeten we ons eraan herinneren dat elke twijfel die we tonen een loopgraaf is die Rusland zal proberen te bezetten (...) elke twijfel brengt meer onveiligheid”, waarschuwde de Oekraïense president.

Oekraïne is sinds juni vorig jaar kandidaat-lidstaat van de EU, en volgens Zelenski is nu “een duidelijke en positieve beslissing noodzakelijk” over de start van toetredingsonderhandelingen. Van de leiders van de NAVO verwacht hij op een top in juli in Vilnius “duidelijke uitnodigingen voor toetreding tot de NAVO en veiligheidsgaranties tijdens het toetredingsproces”.

Parallel met de top van de EPG zitten de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO samen in Oslo om zich te beraden over de toetredingsperspectieven van Kiev. “We moeten een raamwerk opzetten om Oekraïne veiligheidsgaranties te bieden na het einde van de oorlog”, zo maakte secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de militaire alliantie duidelijk. De Amerikaanse houding is van groot belang. Volgens een minister in Oslo die anoniem wenste te blijven, verzet Washington zich er momenteel tegen dat de NAVO dergelijke veiligheidsgaranties aan Oekraïne biedt. Verscheidene lidstaten hebben dergelijke garanties recent aangeboden aan Zweden, wiens toetreding wordt geblokkeerd door Turkije en Hongarije.

(jvh, pjv)