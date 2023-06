Kurt (49) gaat lening aan om gestolen Golf na 14 jaar terug te kopen: “Ik kon hem niet achterlaten”

Na 14 jaar zag Kurt Reygaert (49) zijn gestolen Volkswagen Golf opduiken in een advertentie op Facebook. Omdat de politie weigerde actie te ondernemen, nam de man het heft in eigen handen om zijn oogappel terug te kopen. “Ik ben er zelfs een lening voor aangegaan”, klinkt het.

De wagen in kwestie is een Volkswagen Golf GTI editie Wolfsburg van zo’n 30 jaar oud die Kurt Reygaert helemaal zelf heeft gerestaureerd. In 2009 werd hij op klaarlichte dag gestolen van zijn oprit in Tubize. “Normaal parkeer ik mijn wagen altijd meteen binnen, maar omdat mijn dochter een volle pamper had, liet ik de Golf even buiten staan. Toen ik terugkwam, was hij gestolen”, vertelt hij.

“Jarenlang pluisde ik advertenties uit op het internet, maar zonder succes. Tot ik plots in april een advertentie op Facebook kreeg van een Volkswagen Golf GTI die te koop werd aangeboden. Ik bekeek de foto’s en zag veel gelijkenissen met mijn Golf, waardoor ik een afspraak maakte met de verkoper in Jodoigne.”

Foutjes in de lak

Kurt wist al snel dat het om zijn gestolen exemplaar ging. “Omdat ik hem zelf had opgeknapt, wist ik wist nog perfect waarop ik moest letten. Zo kon je onder de motorkap en in de flank en paar kleine foutjes in de lak vinden. Zelf de motor bleek nog dezelfde. Het interieur en de velgen waren wel veranderd. En ook met het chassisnummer was gesjoemeld”, legt hij uit. (Lees verder onder de foto)

Kurt moet nog heel wat sleutelen aan zijn Golf alvorens het terug de baan op kan. — © Luc Gordts

De man trok met zijn verhaal naar de politie van Tubize. “Daar zeiden ze me dat ze niet veel konden doen omdat de diefstal al meer dan tien jaar geleden gebeurde. Bij politiezone Zennevallei (Kurt woont intussen in Lembeek, red.) stuurden ze me dan weer door naar de lokale politie in Jodoigne. Ze stelden vast dat mijn verhaal klopte en dat er met de wagen gesjoemeld was. Maar de magistraat wilde mijn wagen niet in beslag nemen omdat de zaak inmiddels verjaard was”, zucht Kurt.

Sleutelen

De huidige verkoper neemt hij niks kwalijk. “Die man voelt zich ook bedrogen en ik ben al heel erg blij dat hij de Golf een maand apart wou houden zodat ik regelingen kon treffen.”

Want inderdaad, Kurt heeft zijn gestolen wagen dan maar teruggekocht. “Ik ben er zelfs een lening voor aangegaan. Maar ik kon hem niet achterlaten. Ook al zal ik er nog heel wat aan moeten sleutelen vooraleer ik er weer de baan mee op kan. De wagen heeft ruim vijf jaar stilgestaan en is dus allesbehalve rijvaardig. Maar dat is het me waard want er gaat niets boven een Golf 2 GTI.”

Zijn lesje heeft hij wel geleerd. De oldtimer staat inmiddels veilig gestald in een afgesloten hangar.